Nach wochenlangem Ringen um die Nachfolge von Bundespräsident Gauck wollen Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chef Gabriel am Sonntag wieder gemeinsam nach einem Kandidaten suchen. Der jüngste SPD-Vorstoß für Außenminister Steinmeier sorgt schon im Vorfeld für Streit.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel wollen am Sonntag erneut über die Bundespräsidentenwahl beraten. Das kündigte Seehofer vor einer CSU-Vorstandssitzung in München an. Gabriel müsse klarstellen, ob er einen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD wolle oder nicht. "Dann werden wir sehen, ob der SPD-Vorsitzende zu der Absicht, gemeinsam eine Person zu präsentieren, steht."

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, Gabriel werde am Sonntag seinen "vorschnellen Vorschlag" erläutern müssen, dass Außenminister Frank-Walter Steinmeier das höchste Staatsamt übernehmen solle.

Schwierige Suche

Seit Wochen ringen die Parteien um einen gemeinsamen Kandidaten. Zuletzt hatte sich SPD-Chef Gabriel für Außenminister Steinmeier ausgesprochen und dafür von den Grünen, der Linkspartei und auch vom Koalitionspartner CDU Kritik geerntet. Die Theologin Margot Käßmann und Bundestagspräsident Norbert Lammert, die ebenfalls als Kandidaten zu Debatte standen, erklärten, dass sie für das Amt nicht zur Verfügung stünden.

Union ohne nötige Mehrheit in Bundesversammlung

Der Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck wird im Februar 2017 von der Bundesversammlung gewählt. Gauck tritt aus Altersgründen nicht mehr an. In der Bundesversammlung ist die Union stärkste Kraft, verfügt aber nicht über die in den ersten beiden Wahlgängen erforderliche absolute Mehrheit. Denkbar wäre neben einem gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD auch ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei mit Unterstützung der Piraten. Im dritten Wahlgang reicht eine relative Mehrheit.

