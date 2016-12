Viermal musste die BER-Eröffnung schon verschoben werden, nun scheint auch der fünfte Termin zu platzen. Insider berichten, dass der BER nicht 2017, sondern erst im Frühjahr 2018 fertig sein wird. Schuld seien Probleme mit der Elektrotechnik, schreibt die "Bild"-Zeitung.

BER-Eröffnung wird offenbar auf 2018 verschoben



Es ist eine unendliche Geschichte: Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafen BER wird offenbar erneut verschoben. Ein Termin 2017, wie er bislang geplant war, sei nicht mehr zu halten, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa von einer Person, die mit dem Vorgang vertraut ist. Der Aufsichtsrat peile inzwischen eine Eröffnung im Frühjahr 2018 an.



Nach der Entrauchung nun die Elektrotechnik

Eine offizielle Bestätigung gab es am Dienstagabend nicht. Daniel Tolksdorf, Sprecher der Flughafengesellschaft, wollte dem rbb nicht bestätigen, dass der Zeitplan wieder in Frage steht. "Wir werden den Termin auf einer verlässlichen Grundlage festlegen und das wird im Januar sein", so Tolksdorf.



Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung auf ihrer Website über die erneute Verschiebung berichtet. In dem Online-Artikel, der nur gegen Bezahlung zugänglich ist, werden als Grund Probleme mit der Elektrotechnik genannt. Dabei beruft sich die Zeitung auf Gesellschafter- und Flughafenkreise. Demnach soll "im März auf der nächsten Aufsichtsratssitzung ein Eröffnungstermin im April/Mai 2018 genannt werden".

Auch Burkert hält Eröffnung 2017 für unmöglich

Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider erklärte auf Nachfrage des rbb, ihm sei keine Entscheidung zwischen Weihnachten und Neujahr bekannt, die eine nochmalige Verzögerung zur Folkge hätte. Beobachter und Beteiligte hatten allerdings zuletzt mit einer weiteren Verschiebung der Flughafeneröffnung gerechnet. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert (SPD), hatte im Oktober die Baustelle besichtigt und die geplante Eröffnung Ende 2017 danach nicht mehr für möglich gehalten.



Bauarbeiten sollten eigentlich schon im März beendet sein

Stephan Loge (SPD), Landrat des brandenburgischen Kreise Dahme-Spreewald und für die Bauaufsicht zuständig, ist unterdessen zuversichtlich, dass der BER im nächsten Jahr an den Start gehen kann. Aus seiner Sicht sei das zwar kein "Muss", sagte der Verwaltungschef des Kreises am Dienstag dem rbb. Er glaube aber, dass 2017 eine ganze Menge erledigt werden könne. Für ihn sei der BER so gut wie fertig.



Zurzeit bearbeite die Baubehörde des Landkreises den sechsten Nachtrag zum Bauantrag, dieser sei "so gut wie fertig". Man warte nur noch auf ein paar Zuarbeiten, die dann ausgewertet und in die Baugenehmigung eingearbeitet werden müssten. Das sei alles beherrschbar.

Müller: Ende 2017 ein "ambitioniertes Ziel"

Bei einem Flughafen-Rundgang Mitte Oktober hatte Karsten Mühlenfeld, Vorstandschef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, im Beisein seines Technikchefs Jörg Marks erklärt: "Wir beide glauben daran, dass wir 2017 noch eine Chance haben, zu eröffnen." Der genaue Termin soll aber erst Anfang Januar genannt werden. "Die meisten Airlines sind einverstanden, dass wir noch nichts sagen", sagte Mühlenfeld damals. Nach Angaben von Marks sollen die Bauarbeiten im Januar endgültig beendet werden.



Berlins Regierender Bürgermeister und Flughafen-Aufsichtsratschef Michael Müller (SPD) nannte Anfang Dezember eine Eröffnung im Jahr 2017 ein "ambitioniertes Ziel". Möglicherweise öffne der BER auch erst Anfang 2018.



Nach jahrelangen Verzögerungen und der mehrmaligen Verschiebung des geplanten Eröffnungstermins waren die BER-Verantwortlichen zuletzt davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten bereits im Frühjahr 2016 beendet sein würden. Dann sollten Abnahmen, Inbetriebnahme und Probetrieb folgen. Doch ein weiteres Mal wurden Umbauten nötig, etwa beim Brandschutz. So verschoben sich die Planungen immer weiter nach hinten.

Mit Informationen von Thomas Rautenberg