Justizministerin Barley hat die bundesweite Überprüfung von Asylentscheidungen angeregt. Durch Stichproben könnte Vertrauen in das BAMF wiederhergestellt werden. Sie sieht Innenminister Seehofer am Zug.

Angesichts von Missständen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fordert Bundesjustizministerin Katarina Barley bundesweite Stichproben von Asylentscheidungen. Dies könnte helfen, Vertrauen wiederherzustellen, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Ein Generalverdacht gegen alle BAMF-Mitarbeiter sei fehl am Platz.

Mitarbeiter der Bremer BAMF-Außenstelle sollen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Auch zehn andere Außenstellen werden nun überprüft.

Seehofer eine Chance geben

Von Bundesinnenminister Horst Seehofer erwartet Barley, dass er Missstände umfassend aufklärt und Strukturen schafft, die eine Wiederholung unmöglich machen. Dies traut sie ihm nach eigenen Angaben auch zu: "Man muss ihm eine Chance dafür geben. Er ist ja erst seit gut zwei Monaten im Amt."

Deutliche Kritik übte sie an Seehofers CSU-Parteikollegen Alexander Dobrindt. Dieser beschädige mit Äußerungen zu einer "Anti-Abschiebe-Industrie" den Rechtsstaat. "Gerade staatliche Repräsentanten sollten sich sehr genau überlegen, was sie sagen und tun", so die Barley. "Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte fühlen sich verunglimpft."