Bremer Asylaffäre Krisentreffen mit BAMF-Chefin Cordt

Die Präsidentin des Flüchtlingsbundesamtes trifft in Bremen eine Delegation des Bundesinnenministeriums. Bei dem Treffen soll über die Aufklärung der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide beraten werden.

In der Bremer Asylaffäre nimmt die Chefin des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration (BAMF), Jutta Cordt, an einem Krisentreffen in der Hansestadt teil. Bei dem Treffen in der Bremer Innenbehörde, an dem auch eine Delegation des Bundesinnenministeriums um Staatssekretär Helmut Teichmann dabei sein wird, soll über die Aufklärung der Affäre beraten werden. Es stünden viele Fragen im Raum, die geklärt werden müssten, sagte die Sprecherin von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer. Bei dem Arbeitstreffen solle darüber gesprochen werden, wie dieser Aufklärungsprozess organisiert werden könne.

"Immenser Schaden für Bremen"

Das Bremer Flüchtlingsamt soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Gegen die frühere Leiterin der Behörde in Bremen und fünf weitere Beschuldigte ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der BAMF-Standort in Bremen darf bis zum Abschluss der Ermittlungen keine weiteren Asylentscheide mehr erstellen. Dieses Verbot hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer ausgesprochen, zudem sollen Tausende Asylbescheide der Bremer Behörde überprüft werden.

In der Affäre ist BAMF-Chefin Cordt massiv unter Druck geraten. Bremens Innensenator Mäurer hat beklagt, durch die Affäre sei Bremen ein "noch nicht absehbarer immenser Schaden" entstanden. Er hatte bereits Anfang Mai Seehofer zu einem Besuch in Bremen aufgefordert, um die Landesregierung auf den aktuellen Stand in der Affäre zu bringen.

Forderungen nach einer Abberufung Cordts wies das Bundesinnenministerium zurück. Am Dienstag sollen Seehofer und Cordt im Innenausschuss des Bundestages befragt werden. Ob die BAMF-Affäre auch in einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss münden wird, ist noch unklar.

Union und SPD nehmen Seehofer in Schutz

Nachdem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sowie Vertreter der Grünen und der FDP kürzlich Seehofers Aufklärungswillen in Frage gestellt hatten, springen Parteifreunde und Koalitionspartner für den Innenminister in die Bresche. So wies CSU-Generalsekretär Markus Blume die Kritik seines SPD-Kollegen zurück. Seehofer habe drei Jahre lang vor den Auswirkungen der Flüchtlingskrise gewarnt. "Es ist geradezu absurd, ihm nun mangelnden Aufklärungswillen vorzuwerfen", sagte Blume.

Bundesinnenminister Seehofer weist die Forderungen nach einer Abberufung von BAMF-Chefin Cordt zurück, fordert aber auch eine schnelle Aufklärung der Affäre.

Auch SPD-Chefin Andrea Nahles stellt sich hinter Seehofer. "Ich traue ihm zu, den BAMF-Skandal aufzuklären und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen", sagte Nahles laut Medienberichten. Notwendig sei eine lückenlose Aufklärung, wie es zu diesen Ausfällen habe kommen können. Hier müsse Seehofer rasch und gründlich liefern. Sie fügte aber hinzu: "Mein Eindruck ist, er hat die Dringlichkeit erkannt."

Auch Nahles machte klar, dass weitere Schritte folgen müssten. Die "Stilllegung" der Bremer Außenstelle BAMF sei allenfalls eine vorläufige Maßnahme. Es gebe zehn weitere Außenstellen mit auffälligen Anerkennungsquoten. Diese könnten nicht alle gleichzeitig geschlossen werden. Nahles sagte, im BAMF gebe es massive Probleme. 13 Jahre lang sei es Unionsinnenministern nicht gelungen, die Behörde richtig aufzustellen. "Seehofer muss diese Missstände nun endgültig beheben und Qualitätskontrollen schaffen."

Auch Forderungen, Seehofer müsse personelle Konsequenzen ziehen und Cordt abberufen, kritisierte die SPD-Chefin. "Ihre Abberufung zu fordern, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen, ist der Aufklärung nicht dienlich." Auch Rufe der Opposition nach einem Untersuchungsausschuss bezeichnete Nahles als voreilig.

Affäre nicht auf Rücken der Flüchtlinge austragen

Auch Bertold Reetz von der Inneren Mission in Bremen, die neun Flüchtlingsunterkünfte im kleinsten Bundesland betreibt, forderte eine Aufklärung der Affäre. "Es ist wichtig, dass es beim BAMF korrekt zugeht", sagte Reetz und mahnte aber auch, die Affäre dürfe nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden. Marc Millies vom Bremer Flüchtlingsrat berichtete, der Skandal verunsichere viele Geflüchtete. "Sie haben Angst davor, dass sich ihr Aufenthaltsstatus ändert oder ihnen eine Abschiebung droht."

Dass die Bremer BAMF-Außenstelle auf Anordnung des Innenministeriums bis auf weiteres keine Asylbescheide mehr ausstellen darf, bezeichnete Reetz als "Irrsinn". "Die Verfahren werden sich erheblich verzögern." Die Asylsuchenden in Bremen müssen in der nächsten Zeit nach Angaben des BAMF in das etwa 80 Kilometer entfernte Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel fahren. Busse sollen sie dorthin bringen.