Streit um Asylpolitik Seehofer oder Merkel - lenkt einer ein?

Abweisung von Asylbewerbern bereits an der deutschen Grenze? Die Kanzlerin bleibt bei ihrem Nein. Und bleibt damit auf Konfrontationskurs mit der Schwesterpartei CSU - die erhöht den Druck.

Im Streit um die Asylpolitik innerhalb der Union hält die CSU den Druck auf die CDU aufrecht. "Es geht nicht bloß darum Recht zu haben, sondern darum, das Richtige auch zu tun. Deshalb werden wir nicht nachgeben", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Bild"-Zeitung. "Wir brauchen jetzt eine Asylwende", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Die CSU werde auf keinen der 63 Punkte im "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer verzichten. Das kann als direkt Kampfansage an Kanzlerin Angela Merkel verstanden werden.

Merkel und Seehofer auf Konfrontationskurs

Denn die hatte gestern erneut deutsche Alleingänge in der Asylpolitik abgelehnt und sich für ein europäisches Konzept ausgesprochen. Dagegen verlangt Seehofer, die Einreise von Asylbewerbern zu verhindern, die vorher schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden. Wegen des Streits war die für Dienstag geplante offizielle Präsentation von Seehofers Asylplänen abgesagt worden. Merkel sagte, sie habe mit Seehofer vereinbart, "dass wir miteinander weiter sprechen werden". Noch in dieser Woche soll eine Einigung gefunden werden.

Kampfabstimmung möglich

Aus der Unionsfraktion kommt inzwischen die Forderung, den Streit mit einer internen Kampfabstimmung in der CDU/CSU-Fraktion zu klären. "Bei der entscheidenden Frage, ob wir an der deutschen Grenze einzelne Personengruppen zurückweisen, wird es keinen Kompromiss geben können, da gibt es nur Ja oder Nein", sagte der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten der "Augsburger Allgemeinen".

"Wenn sich in dieser Frage CDU und CSU auf Regierungsebene weiterhin gegenseitig blockieren, wird die gemeinsame Bundestagsfraktion diesen Punkt in einer ihrer nächsten Sitzungen final entscheiden müssen", so von Stetten. Er unterstützt explizit die Position Seehofers: "Der Bevölkerung ist eine weiterhin zögerliche Haltung nicht mehr vermittelbar", betonte er. Auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff von der CDU, signalisierten in der "Welt" Unterstützung für Seehofer.

Bayerischer Wahlkampf im Bundestag?

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will Ruhe in die Union bringen und appellierte daran, das Thema nicht für den bayerischen Landtagswahlkampf zu instrumentalisieren. "Da ist kein Platz, um zu sagen, es geht hier um persönliche Animositäten oder es geht um einen Landtagswahlkampf", sagte die Politikerin im ARD-Morgenmagazin. "Diesem Interesse ist sowohl die Kanzlerin, ist sowohl unsere Parteivorsitzende und - ich bin mir ganz sicher - auch Horst Seehofer verpflichtet."

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, zum Asyl-Streit

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erklärte seine Unterstützung für Merkel. Ihre Position entspreche dem Asylkompromiss der Union. Dem NDR sagte er weiter, die Einreise von Asylbewerbern zu verhindern, die vorher schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden, sei "kein zielführender Weg". Es müsse daran gearbeitet werden, die EU-Außengrenzen besser zu schützen. Zugleich räumte Günther "Vollzugsdefizite" bei der Umsetzung der Dublin-Regeln ein.

Seehofer bleibt Integrationsgipfel fern

Der Streit überschattet auch den Integrationsgipfel heute im Kanzleramt. Der als Bundesinnenminister für Integration und Heimat zuständige Seehofer erteilte der Veranstaltung eine Absage. Er hatte sich über einen Artikel der Journalistin Ferda Ataman geärgert, die mit Merkel und der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz die Pressekonferenz zum Abschluss des Treffens bestreiten soll. Sie hatte davor gewarnt, Deutschland "als Heimat der Menschen, die zuerst hier waren", zu verstehen.

Der Koalitionspartner SPD stärkt demonstrativ Merkel den Rücken. "Es wäre fatal, wenn wir die Fehler aus dem Herbst 2015 wiederholten und die Lösung des Problems wieder nur einigen wenigen Staaten überlassen und diese damit überfordern", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Burkhard Lischka, dem Evangelischen Pressedienst.

