Keine Anwesenheitslisten, doppelte Abrechnung, Unterricht in der Kantine: Der Rechnunghof hat die von der Arbeitsagentur angebotenen Deutschkurse für Flüchtlinge im Jahr 2015 scharf kritisiert. Vorwurf: Verschwendung. Laut NDR wurden knapp 400 Millionen Euro ausgegeben. Der Lernerfolg: unklar.

Von Kathrin Erdmann, Elisabeth Weydt und Peter Hornung, NDR

Im Herbst und Winter 2015 kamen in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen nach Deutschland. In den Hochzeiten waren es mehr als 10.000 Flüchtlinge täglich. Die Menschen mussten versorgt werden. Zuerst mit Nahrung und einem Dach über dem Kopf. Später dann auch mit Deutschkursen. Möglichst schnell sollten möglichst viele Flüchtlinge Unterricht erhalten. Die Bundesagentur für Arbeit rief ein Angebot für Einstiegskurse ins Leben. Was sie versäumte, waren Minimalanforderungen wie beispielsweise Anwesenheitslisten oder zertifizierte Lehrkräfte.

Goldgräberstimmung bei Anbietern

Als Marlene Schnoor, die Leiterin der Hamburger Volkshochschule, die Ausschreibung der Einstiegskurse für Flüchtlinge zum ersten Mal sah, musste sie den Kopf schütteln. Seit Jahren kämpften sie und ihre Kollegen mit der Bürokratie der Förderanträge und nun schien es auf einmal so gut wie keine Regularien mehr zu geben. "Viele Bedingungen haben aber durchaus einen Sinn", sagt sie. Damit könne man schließlich die Qualität eines Trägers oder des Lehrpersonals prüfen. "Hier haben wir schon bald wahrgenommen, dass da ein bisschen Goldgräberstimmung bei Trägern entstand. Alles nachvollziehbar, aber wenn einem Qualität wichtig ist, dann tut es einem durchaus weh, wie leicht plötzlich Geld ausgegeben wurde."

Erst Flurfunk, dann Fakten

Die neuen Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur wirkten auf manche wie eine Gelddruckmaschine. Anbieter, die sich zuvor noch nie mit Deutschkursen beschäftigt hatten, witterten das große Geschäft. Ungefähr 100 Millionen Euro sollten dafür ausgegeben werden, am Ende waren es dann bis zu 400 Millionen Euro.

Die Hamburger Volkshochschule bot drei Kurse à 21 Teilnehmer an. Flüchtlinge aus anderen Kursen wollten zu ihnen wechseln, erinnert sich Marlene Schnoor. "Über den Flurfunk hat man dann das eine oder andere gehört, bei dem einem die Haare zu Berge standen." Aus dem Flurfunk wurden nun dokumentierte Fakten. Der Bundesrechnungshof hat die Einstiegskurse geprüft. Die 43 Seiten, die NDR Info vorliegen, lesen sich wie eine vernichtende Aneinanderreihung von Versäumnissen. So waren Unterrichtsmaterialien beispielsweise in einem sehr schlechten Zustand, manche Deutschkurse fanden in einer Kantine statt.

Möglichst schnell sollten die Flüchtlinge Deutsch lernen. Doch die BA versäumte es, für ihre Einstiegskurse Minimalanforderungen zu formulieren. Anbieter witterten das große Geschäft - und einige machten es auch.

Mängel bei der Abrechnung

Auch bei den Abrechnungen gab es Unregelmäßigkeiten. Für einige Teilnehmer zahlte die Arbeitsagentur doppelt und selbst für Kinder von 0 bis 13 Jahren entrichtete sie einen Kursbeitrag, obwohl die Maßnahme als aktive Arbeitsmarktförderung eingerichtet war. Es sei davon auszugehen, dass ein großer Teil der eingesetzten Mittel de facto ins Leere lief. "Die Bundesagentur hat keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um den Erfolg der Einstiegskurse strukturiert zu prüfen." Die Kurse seien von schwindenden bis zur Kursauflösung führenden Teilnehmerzahlen geprägt gewesen.

BA räumt Versäumnisse ein

Die Bundesagentur räumt die Versäumnisse ein, rechtfertigt sie aber mit einer sehr kurzen Zeitspanne, in der die Einstiegskurse eingerichtet werden sollten. Sie hatte zweieinhalb Monate dafür Zeit. Die Vorbereitung einer regulären Umsetzung sei damit nicht möglich gewesen. Außerdem heißt es: "Um eine möglichst ausreichende Zahl an Bildungsträgern zu gewinnen, wurde auf dezidierte Vorgaben zu Inhalten, Methodik, Durchführung und Anforderungen an die Qualifizierung der Lehrkräfte verzichtet."

Kay Scheller, der Präsident des Bundesrechnungshofs, erkennt das Engagement der Bundesagentur an. Die Herausforderung im Herbst und Winter 2015 sei enorm gewesen. Dennoch hätte die Bundesagentur auch in dieser Situation zeitlicher Anspannung ein Mindestmaß an Struktur schaffen müssen, damit die Maßnahmen gelingen. "Desto größer ist ja die Herausforderung. Und wenn die Herausforderung größer ist, muss ich erst recht ein Mindestmaß an Regeln schaffen." Es habe ja sogar Regularien gegeben, die seien allerdings nicht angewendet worden.

Wie viele Menschen in den Kursen tatsächlich etwas gelernt haben, bleibt so unklar. Eine solide Auswertung scheitert beispielsweise schon daran, dass die Träger keine Anwesenheitslisten führen mussten. Angesetzt waren die Kurse für 230.000 Flüchtlinge. Teilnahmebescheinigungen stellten die Träger nur auf freiwilliger Basis aus. Die Hamburger Volkshochschule zum Beispiel. Hier absolvierten 30 Flüchtlinge erfolgreich den Kurs.

