Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Vietnamesen wegen Agententätigkeit erhoben. Er soll an der Entführung des vietnamesischen Geschäftsmannes Thanh in Berlin verstrickt gewesen sein.

Im Fall der aufsehenerregenden Verschleppung des vietnamesischen Geschäftsmanns und Ex-Funktionärs Trinh Xuan Thanh in Berlin durch den vietnamesischen Geheimdienst hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen mutmaßlichen Beteiligten erhoben. Sie wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vor.

Entführt oder freiwillig zurückgekehrt?

Der 47-jährige Long N. H. soll unter anderem in Prag einen Transporter angemietet haben, der für die Entführung benutzt wurde, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Thanh im Juli 2017 vom vietnamesischen Geheimdienst und weiteren Botschaftsmitarbeitern aus der Innenstadt Berlins entführt wurde. Die Regierung des kommunistischen Landes bestreitet das und beharrt darauf, dass der einstige Parteifunktionär aus freien Stücken zurückgekehrt sei, um sich zu stellen.

Thanh war 2016 nach Deutschland geflohen und hatte hier Asyl beantragt. In seiner Heimat wurde ihm vorgeworfen, als Chef des Staatskonzerns PetroVietnam Construction Wirtschaftsstraftaten begangen zu haben. Laut Bundesanwaltschaft stellte Vietnam einen Auslieferungsantrag, verschleppte Tanh dann aber noch vor einer Entscheidung darüber gewaltsam.

Zweimal lebenslänglich

Mittlerweile wurde Thanh in Hanoi in zwei Gerichtsverfahren jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Gericht in der Hauptstadt Vietnams sprach den 52-Jährigen unter anderem in einem Korruptionsprozess wegen Misswirtschaft und Unterschlagung schuldig. Auf die mögliche Forderung nach der Todesstrafe hatte die Staatsanwaltschaft verzichtet. Thanh hatte um ein mildes Urteil und die Möglichkeit zur Rückkehr nach Deutschland gebeten.

Der Entführungsfall löste eine schwere diplomatische Krise zwischen Berlin und Hanoi aus. Das Auswärtige Amt sprach von "Menschenraub" und "Entführung". Die kommunistische Einheitspartei Vietnams geht derzeit massiv gegen mutmaßlich korrupte Politiker und Wirtschaftsführer vor. Beobachter vermuten dahinter aber auch einen internen Machtkampf.

