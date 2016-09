Nach der Wahlniederlage der Berliner CDU geht die Kanzlerin auf ihre Kritiker zu. Dabei trägt sie nur einen Teil der Verantwortung am schlechten Wahlergebnis. Viele Probleme der Christdemokraten in der Hauptstadt sind hausgemacht.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Die Montags-Pressekonferenz nach einer Landtagswahl gehört zu den eingespielten Ritualen des Berliner Politikbetriebs. Parteichef und Spitzenkandidat treten gemeinsam vor die Journalisten, man dankt den Wahlkämpfern für ihren Einsatz, verteilt einen Blumenstrauß, beantwortet ein paar Fragen und zieht sich dann in die Kulissen zurück.

Formal hielt sich Angela Merkel auch heute an dieses Skript. Trotzdem war einiges anders, als die CDU-Chefin heute vor die Presse trat. Merkel sprach fast eine halbe Stunde - und gab sich kämpferisch. Sie übernehme ihren Teil der Verantwortung für das schwache Wahlergebnis in Berlin, so die Kanzlerin. Dann sprach sie über ihre Flüchtlingspolitik. Deren "Richtung, Ziel und Grundüberzeugungen" sei nicht ausreichend erklärt worden, räumte sie ein und bat um Geduld. Die Lösung der Flüchtlingskrise werde Zeit brauchen, so Merkel weiter, "auch weil wir in den vergangenen Jahren weiß Gott nicht alles richtig gemacht haben".

Fünf Mal verloren

Es waren selbstkritische Töne, die Merkel da anschlug. Doch das Ergebnis der Berliner Abgeordnetenhauswahl ließen ihr kaum eine andere Möglichkeit. Sie war der letzte Urnengang in einem Jahr, das man im Konrad-Adenauer-Haus wohl am liebsten vergessen würde. Fünf Mal wählten die Bürger 2016 neue Landtage, fünf Mal verlor die CDU. Die Partei wartet mittlerweile seit 2005 darauf, eine neue Staatskanzlei zu erobern. Sie stellt nur noch vier Regierungschefs und ist überhaupt nur in sechs Landesregierungen vertreten. Nach der Berlin-Wahl dürften es bald nur noch fünf sein.

Zunächst versuchte die Parteispitze noch, das Ergebnis herunterzuspielen. "Wahlen in Stadtstaaten sind oft, sind meistens etwas Spezielles. Das kommt auch beim gestrigen Ergebnis voll zum Tragen", sagte etwa CDU-Vize Thomas Strobl. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlands, verwies auf die "hohe Unzufriedenheit", die es in Berlin mit der rot-schwarzen Landesregierung gegeben habe. Das Signal: Die Hauptstadt ist ein Sonderfall, mit dem Rest der Republik nicht zu vergleichen.

Alles Ländersache?

Tatsächlich präsentierte sich die Berliner CDU in einem schlechten Zustand. Spitzenkandidat Frank Henkel war in der Bevölkerung nicht gerade beliebt. Im Vergleich mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller schnitt er in jeder Umfrage deutlich schlechter ab. Auf die Frage, welche Partei gute Ideen für die Entwicklung der Stadt habe, landete die CDU auf Platz vier - hinter der Linkspartei.

Alles also Ländersache? So einfach ist es dann doch nicht. Denn auch die Umfragen der Bundes-CDU kennen seit Wochen nur noch eine Richtung: nach unten. Die neue Konkurrenz von rechts macht den Christdemokraten das Leben schwer. Das war auch in Berlin zu spüren. An keine andere Partei verlor die CDU so viele Wähler, wie an die AfD. Und kein Thema war den AfD-Wählern für ihre Wahlentscheidung so wichtig, wie die Flüchtlingspolitik.

Wahl in Berlin: Interview mit Frank Henkel, Spitzenkandidat CDU Berlin

18.09.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-215985~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Merkel-Malus"

Damit ist das Wahlergebnis auch ein Problem für Angela Merkel. Deshalb suchte sie bei der heutigen Pressekonferenz den Befreiungsschlag. Die Flüchtlingspolitik gilt als ihr Projekt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Beliebtheitswerte der CDU-Chefin deutlich abstürzten - und die ihrer Partei gleich mit. Politikwissenschaftler beschwören deshalb bereits einen "Merkel-Malus". Die Kanzlerin, so sehen es einige auch in ihrer eigenen Partei, ist zu einer Hypothek für die CDU geworden.

Das schwache Abschneiden in Berlin dürfte dieser Sichtweise weiteren Auftrieb geben. "Das ist der zweite massive Weckruf in zwei Wochen. Der Union droht ein dauerhafter und massiver Vertrauensverlust in ihrer Stammwählerschaft", sagte etwa Bayerns Finanzminister Markus Söder. Überhaupt hält sich die Schwesterpartei CSU mit Kritik am Kurs der Kanzlerin schon lange nicht mehr zurück. So wiederholte Parteichef Horst Seehofer noch am Wochenende seine Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. In der "Süddeutschen Zeitung" forderte er die Unionsparteien auf, ihre inhaltlichen Differenzen bis Mitte Oktober zu überwinden.

Distanz zu "Wir schaffen das"

In der CDU ist man zunehmend genervt von solchen Querschüssen aus München. Seehofer habe "nichts unversucht gelassen, die CDU schlechtzureden", beklagt etwa der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann. Auch Generalsekretär Peter Tauber glaubt, der Streit zwischen den Schwesterparteien habe zum schlechten Ergebnis in der Hauptstadt beigetragen. Der Dauerzoff habe Mitglieder, Anhänger und Wahlkämpfer genervt. "Deswegen ist es erstmal ganz gut, dass wir schauen, wie wir Gemeinsamkeiten stärker in den Vordergrund stellen - die haben wir nämlich, das glaubt nur zur Zeit kaum einer mehr."

Merkel zumindest arbeitet bereits daran. In den vergangenen Tagen veränderte sich ihr Ton in der Flüchtlingsfrage spürbar. Verteidigte sie etwa noch vor wenigen Wochen ihren ikonisch gewordenen Satz "Wir schaffen das", geht sie mittlerweile auf Distanz zu ihrer Formulierung. Sie wolle ihn kaum noch wiederholen, da er "beinahe zu einer Leerformel geworden sei".

Zumindest verbal geht Merkel damit auf ihre Kritiker zu. Eine feste Obergrenze für Flüchtlinge lehnt sie jedoch weiterhin ab. Auch einen Aufnahmestopp werde es mit ihr nicht geben. "Den Kurs kann ich und die CDU nicht mitgehen", so Merkel. Sie räumte jedoch ein, dass der Staat im Zuge des starken Flüchtlingszuzugs im vergangenen Herbst kurzzeitig die Kontrolle verloren habe. Sie werde nun dafür kämpfen, dass eine solche Krise nicht mehr passieren könne. "Die Wiederholung der Situation will niemand, auch ich nicht."