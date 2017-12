Der Abschluss des AfD-Parteitags verläuft ruhiger als der erste Tag mit der turbulenten Wahl der Doppelspitze Meuthen und Gauland. Die Bundestagsfraktionchefin Weidel und die bisherige AfD-Bundesvize von Storch wurden in den Vorstand gewählt.

Nach der turbulenten Wahl der beiden Parteichefs Jörg Meuthen und Alexander Gauland am Abend hat der AfD-Parteitag in Hannover weitere Vorstandsmitglieder gewählt. Zwei der sechs Beisitzerposten im neuen Parteivorstand gingen dabei an die Chefin der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, und an die bisherige Vize-Parteichefin Beatrix von Storch.

"Merkel-Dämmerung längst eingetreten"

In ihrer Bewerbungsrede sagte Weidel mit Blick auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl: "Die Merkel-Dämmerung ist längst eingetreten und das haben wir erreicht." Deutschland habe mit der AfD wieder eine echte Opposition.

Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke verwies in einer Frage an Weidel darauf, dass es kritisch gesehen werde, wenn zu viele Bundestagsabgeordnete auch im Bundesvorstand säßen. Weidel erwiderte mit Blick auf Gauland, wenn ein Fraktionschef als Parteivorsitzender antritt, dann dürfe sie "in einer sehr bescheidenen Rolle" ebenfalls im Vorstand vertreten sein. Der Auftritt Weidels wurde mit großem Applaus quittiert.

"AfD ist die letzte Hoffnung für dieses Land"

Von Storch bezeichnete in ihrer Bewerbungsrede Kanzlerin Merkel als "größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte". Sie fügte hinzu: "Der Islam gehört ebenso wenig nach Deutschland wie Merkel ins Kanzleramt." Deutschlands Problem sei die "Dekadenz der Eliten", erklärte sie. "Die AfD ist die letzte Hoffnung für dieses Land."

Weidel und von Storch sind die ersten beiden Frauen im neugewählten Vorstand. Sowohl die Positionen der beiden Parteichefs als auch ihre drei Stellvertreterposten waren zuvor mit Männern besetzt worden.

Keine größeren Proteste

Im Gegensatz zum Vortag gab es am Morgen bei Schneeregen in Hannover keine größeren Protestaktionen von AfD-Gegnern rund um den Parteitag. Gestern hatten etwa 6500 AfD-Gegner gegen den Parteitag demonstriert.

Ergebnis der Wahlen zur AfD-Spitze Bundessprecher: Jörg Meuthen (gewählt mit rund 72 Prozent im 1.Wahlgang)

Bundessprecher: Alexander Gauland (gewählt mit knapp 68 Prozent im 3.Wahlgang, in dem er erstmals antrat, nachdem Georg Pazderski und Doris von Sayn-Wittgenstein in den beiden ersten Wahlgängen die notwendige Mehrheit verfehlt hatten und im dritten Wahlgang nicht mehr kandidierten)



Stellvertretender Bundessprecher: Georg Pazderski (gewählt mit rund 51 Prozent im 1.Wahlgang - die Gegenkandidaten waren Nicolaus Fest und Johannes Sondermann)

Stellvertretender Bundessprecher: Kay Gottschalk (gewählt mit rund 54 Prozent im 1.Wahlgang - die Gegenkandidaten waren Doris von Sayn-Wiitgenstein, Corinna Miazga und Petry Bystron)

Stellvertretender Bundessprecher: Albrecht Glaser (gewählt mit rund 58 Prozent im 1.Wahlgang - Gegenkandidat war André Poggenburg)