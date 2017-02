Erneut soll ein Flieger abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan bringen, trotz des Protests Dutzender Menschen am Flughafen München. Sie kritisieren die Abschiebungen in das zerrüttete Land. Die Rückführung eines Mannes wurde gerichtlich gestoppt.

Gegen die geplante Abschiebung von etwa 50 Afghanen haben am Münchner Flughafen mehrere Dutzend Menschen protestiert. Zu der Aktion hatte der Bayerische Flüchtlingsrat aufgerufen. Ungeachtet der Proteste sollen die abgelehnten Asylbewerber aber noch am Abend in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen werden.

Es ist bereits die dritte Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres. Die Aktionen sind umstritten. Die Opposition im Bundestag, aber auch Flüchtlingsorganisationen übten scharfe Kritik an den vom Bund geführten Rückführungen. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan alles andere als ein sicheres Land. Daher lehnen auch mehrere Bundesländer eine Beteiligung an den Rückführungen ab.

Hermann und CSU stehen hinter Abschiebungen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hingegen stellte sich im Grundsatz hinter die umstrittenen Abschiebungen. "Die Bewertung der Sicherheitslage in Afghanistan ist Sache des Bundes", sagte Herrmann. Es obliege den Bundesländern zudem nicht, sich über die "vorbildlichen Asylverfahren" der deutschen Behörden hinwegzusetzen. "Wir haben in Deutschland eine so intensive rechtsstaatliche Prüfung von Anträgen wie in nur ganz wenigen anderen Ländern überhaupt."

Hermanns Partei, die CSU, verteidigte die umstrittenen Aktionen ebenfalls. Mit ihrer absoluten Mehrheit stimmten die Abgeordneten im bayrischen Landtag gegen einen Antrag der Freien Wähler, der unter anderem eine dreimonatige Aussetzung der Abschiebungen oder gar einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan zum Ziel hatte.

Eine Abschiebung gestoppt

Unterdessen stoppte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof die Abschiebung eines Mannes mit türkisch-afghanischer Staatsangehörigkeit nach Kabul. Das Gericht hob damit eine gegenläufige Entscheidung des Karlsruher Verwaltungsgerichts auf und folgte einem Antrag des Betroffenen.

Dieser war nach Angaben des Gerichts vor mehr als 16 Jahren nach Deutschland eingereist und beantragte erfolglos Asyl. Seinen sogenannten Asylfolgeantrag lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Dezember ab, ein Klageverfahren dazu läuft noch. Der Mann hat laut Gericht mit einer Türkin zwei minderjährige Kinder, darunter einen schwerbehinderten 14-jährigen Sohn. Auch die Mutter und die beiden Kinder haben demnach keinen Aufenthaltstitel.

Dem Gericht zufolge hätten die Behörden aus verfassungsrechtlichen Gründen "sorgfältig" prüfen müssen, wie lange er durch die Abschiebung voraussichtlich von seinen Kindern getrennt wäre. Im Rahmen der Bewertung wäre außerdem zu klären, warum die Abschiebung gerade jetzt stattfinden müsse und warum sie nach Afghanistan und nicht in die Türkei erfolgen solle.