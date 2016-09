Wer ist schuld am Tod von 298 Menschen an Bord von Flug MH17? Eine internationale Ermittlergruppe legt heute einen Zwischenbericht ihrer Untersuchungen vor. Doch den Schuldigen werden sie wohl noch nicht benennen.

Von Demian von Osten, WDR

"Der größte Massenmord an EU-Bürgern seit dem zweiten Weltkrieg" - verzweifelte Worte von Angehörigen der MH17-Opfer in einem Brief an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vergangene Woche. Mehr als zwei Jahre nach dem Verlust ihrer Angehörigen haben sie schon mehrere Berichte von Ermittlungskommissionen erlebt: Der niederländische Sicherheitsrat hat sich im Wesentlichen mit technischen Elementen der Frage beschäftigt, warum das Flugzeug abgestürzt ist. Die strafrechtliche Ermittlergruppe, die jetzt einen Zwischenbericht vorlegt, will dagegen die Schuldfrage klären: Wer ist für den Tod der 298 Menschen verantwortlich? Doch festlegen wird sie sich wohl heute noch nicht.

Fest steht bislang so viel: Eine Buk-Rakete, abgeschossen aus dem Osten der Ukraine, verursachte den Absturz des Flugzeugs. Darauf legte sich der niederländische Sicherheitsrat, zuständig für Flugunfälle, nach 15-monatiger Untersuchung im vergangenen Oktober fest. Er kritisierte auch die Ukraine dafür, den Luftraum für hoch fliegende Passagierflugzeuge geöffnet gelassen zu haben, und forderte, dass Staaten, internationale Luftfahrtorganisationen und Fluggesellschaften vor Flügen über Konfliktgebiete besser Informationen über das Risiko austauschen. Russland erkennt diese Untersuchungsergebnisse dennoch nicht an.

Das Flugabwehrraketensystem Buk Das Flugabwehrsystem Buk ("Buche") wurde in der Sowjetunion 1979 eingeführt. In unterschiedlichen Varianten befindet es sich in den Nachfolgestaaten bis heute im Einsatz.

Die für den Abschuss der malaysischen Boeing MH17 infrage kommende Modifikation M1 zerstört Ziele in einer Höhe von bis zu 22 Kilometern. Die Raketen explodieren in mehreren Metern Entfernung vor dem anvisierten Ziel. Die dabei entstehenden Splitter durchlöchern die Außenhaut des Flugzeugs, was zum Absturz führt.

Die ukrainische Armee hatte dem Londoner Internationalen Institut für Strategische Studien zufolge 2014 mehr als 60 Systeme des Typs Buk-M1 im Bestand. Russland verfügt über etwa 350 Systeme unterschiedlicher Modifikationen. Auch die prorussischen Rebellen in der Ostukraine sollen Buk-Raketen besitzen oder besessen haben.

Schuldfrage in bisherigen Berichten ungeklärt

Die Schuldfrage kam in diesem Bericht nicht vor. Sie ist nicht Aufgabe der Behörde, sondern der Staatsanwaltschaften. Fünf Staaten schlossen deshalb ihre Ermittler zu einer gemeinsamen Ermittlergruppe zusammen: Australien, Belgien, Malaysia, die Niederlande und die Ukraine. Russland ist nicht dabei, weil es weder Opfer zu beklagen hatte noch das Unglück über seinem Staatsgebiet geschehen ist. Die Ermittler sollen am Ende diese eine Frage klären: Wer ist schuld?

Internationale Ermittler sind sich sicher, dass MH17 mit einer Buk-Raketen abgeschossen wurde.

Journalisten und private Ermittler sind da schon einige Schritte weiter. Vieles deutet darauf hin, dass die Rakete aus Russland geliefert wurde, möglicherweise sogar mit Hilfe von Soldaten des russischen Militärs. Videoaufnahmen lassen in Kombination mit Telefonaten, die der ukrainische Geheimdienst mitgeschnitten hat, vermuten, dass die Rakete über die Grenze gebracht und dann auf einem Tieflader bis zum mutmaßlichen Abschussort im Rebellengebiet südlich der Stadt Snizhne transportiert wurde.

Einen Konvoi, in dem der Raketenwerfer gesichtet wurde, hat das Recherchenetzwerk "Bellingcat" bis zum russischen Militärstützpunkt in Kursk, 180 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, zurückverfolgt. Die internationalen Ermittler scheinen diese Hinweise ernst zu nehmen. Denn sie verpackten viele davon in einem Zeugenaufruf, auf den hin sich zahlreiche Menschen meldeten. Ihre Erzählungen werden in den Bericht einfließen, der heute veröffentlicht wird.

Russland widerspricht bisherigen Berichten

Russland suchte mit eigenen Tests nach der Absturzursache und präsentierte schon vor einiger Zeit eigene Schlussfolgerungen.

Von russischer Seite werden die Vorwürfe vehement bestritten. Gleichzeitig präsentieren russische Offizielle immer wieder ihre eigenen, sich zum Teil widersprechenden Versionen. Sie machen entweder ein ukrainisches Kampfflugzeug oder eine ukrainische Buk-Rakete verantwortlich für den Abschuss. Zuletzt will das russische Militär Radardaten aus dem Jahr 2014 wieder entdeckt haben, auf denen sich keine Hinweise auf den Abschuss durch eine Buk-Rakete befänden.

Tatsächlich ist die These eines Abschusses durch die Buk-Rakete aber durch den im Oktober präsentierten Bericht längst belegt - unter anderem dank forensischer Analysen der Trümmerteile. Die Angehörigen der getöteten Passagiere und Besatzungsmitglieder von Flug MH17 stehen weiter zwischen den Fronten eines Informationskrieges.

Verurteilung der Verantwortlichen unwahrscheinlich

Konkrete Schuldige wird das gemeinsame Ermittlungsteam heute nicht nennen. Doch auch wenn das einmal so weit ist, wird eine Verurteilung vermutlich schwierig. Falls sich die Hinweise auf russische Soldaten als richtig herausstellen sollten, wird Russland diese Ermittlung wohl nie anerkennen. Ein internationales Tribunal für den Vorfall blockierte Russland vor einem Jahr mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat. So groß die Verzweiflung der Angehörigen ist - nicht unwahrscheinlich ist es, dass die Täter nie verurteilt werden.