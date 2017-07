Was ist die Glaubenskongregation?

Um die Kirche vor Irrlehren zu schützen, gründete Papst Paul III. 1542 die Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis. Die Kongregation für die Glaubenslehre, so seit 1965 der offizielle Name der wichtigsten Vatikan-Behörde, ist die Nachfolgerin der Heiligen Inquisition, die für die "Reinheit des Glaubens" auch mit Gewalt gegen Andersgläubige und Kirchenkritiker vorging.



Die älteste der neun Kongregationen der römischen Kurie soll die Glaubens- und Sittenlehre in der katholischen Kirche fördern und schützen. Ihr fällt damit auch die Aufgabe zu, gegen religiöse Abweichungen innerhalb der Kirche vorzugehen sowie Sanktionen zu verhängen.

Quelle: dpa