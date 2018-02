Nach dem Amoklauf in Parkland beenden erste US-Unternehmen die Zusammenarbeit mit der mächtigen Waffenlobby NRA. Ein Schüler will die NRA direkt herausfordern. Und auch die Lehrer wehren sich.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

"Wir werden nicht schweigen", verspricht Alfonso Calderon. Er hat die Schießerei an der Stoneman Douglas High School überlebt. Und wie viele seiner Mitschüler steht er gerade für eine Änderung der Waffengesetze in den USA auf. David Hogg, Chef der Schülerzeitung, ist eins der bekanntesten Gesichter des Protests. Er nimmt es mit einem mächtigen Gegner auf: der Waffenlobby NRA.

Auf Twitter schreibt er beispielsweise: "Hey FedEx - warum unterstützt ihr die NRA?" Und ein paar Stunden später: "Moment, unterstützt FedEx immer noch die NRA? Lasst uns das heute Abend regeln."

US-Industrie distanziert sich von Waffenloby NRA

tagesschau 17:50 Uhr, 24.02.2018, Claudia Buckenmaier, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-379829~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Großer Druck der Kunden

In den vergangenen Tagen kündigten mehrere Unternehmen an, ihre Unterstützung für die Waffenlobby NRA zu beenden. Der Druck ihrer Kunden ist nach dem Massaker in Parkland groß. Autoverleiher wie Hertz oder Enterprise wollen keine Bonusprogramme mehr für NRA-Mitglieder anbieten. Den gleichen Schritt haben die Internet-Sicherheitsfirma Symantec, die Versicherung MetLife und mehrere Hotels angekündigt.

Die First National Bank in Omaha verkündete über Twitter, dass sie ihren Vertrag mit der NRA für NRA-Visa-Karten nicht verlängern will. David Hogg bedankt sich bei den Firmen über Twitter.

First National Bank @FNBOmaha @TopRopeTravis @NRA Customer feedback has caused us to review our relationship with the NRA. As a result, First National Bank of Omaha will not renew its contract with the National Rifle Association to issue the NRA Visa Card. Twitter 22.02.2018 20:25 Uhr via

Bekommt die NRA das überhaupt zu spüren?

Polly Mosendz von Bloomberg News erklärt im National Public Radio, dass sie aber nicht glaubt, dass die NRA diese Entscheidungen wirklich zu spüren bekommt: "Viele Leute bemerken das. Aber die Mitgliedszahlen bei der NRA werden deswegen nicht sinken. Die Bonusprogramme sind nett, aber Menschen werden nicht deshalb Mitglied bei dieser Organisation."

Lehrer-Pensionsfonds investiert beim Sturmgewehr-Hersteller

Auch die Lehrer in Florida wehren sich. Sie haben festgestellt, dass ihr Pensionsfonds in die Firma American Outdoor Brands investiert. Das ist der Hersteller des Sturmgewehrs, das der Täter in Parkland verwendete. Die Lehrergewerkschaft fordert nun, diese Investitionen abzustoßen. Das wird allerdings - wenn überhaupt - nicht schnell passieren, erklärte ein Sprecher des staatlichen Pensionsfonds bereits. Der Prozess ist kompliziert, so Polly Mosendz: "Die Lehrer können das nicht selbst machen. Der Fonds wird von einem Komitee verwaltet, dem unter anderem der Gouverneur von Florida und die Justizministerin angehören. Es ist schwierig, da Veränderungen anzustoßen."

Die US-Waffenlobby NRA Die 1871 gegründete National Rifle Association (NRA) gilt als eine der mächtigsten Lobby-Gruppen in den USA. Ihre Gründer, zwei Offiziere des Amerikanischen Bürgerkriegs, wollten vor allem die Ausbildung an der Waffe fördern.



Im Laufe der Zeit entwickelte sich die NRA zu einer Interessengruppe mit enormem Einfluss auf die Politik. Nach eigenen Angaben hat sie mehr als fünf Millionen Mitglieder. Die NRA hat sich der Verteidigung des zweiten Verfassungszusatzes verschrieben: dem Recht, eine Waffe zu besitzen und zu tragen. Sie sieht sich daher als Bürgerrechtsorganisation.



Laut Angaben der NRA unterrichten mehr als 125.000 Ausbilder jährlich etwa eine Million Waffenbesitzer im Umgang mit Gewehren, Pistolen und Munition. Im Jahr 2016 gab die Organisation mehr als 400 Millionen Dollar aus, einen großen Teil davon für Lobbyarbeit. Wahlkämpfe, etwa den von Donald Trump 2016, unterstützt sie mit hohen Geldspenden.

"Ich weiß, wen ich nicht wählen werde"

Die Schüler der Stoneman Douglas High School wollen aufrütteln. Sie wollen, dass sich etwas ändert und dass die Diskussion über die Waffengesetze nicht schnell wieder abebbt. Sie planen für den 24. März den "March for our lives" in Washington. Der Antrag für eine Demo mit bis zu einer halben Million Teilnehmern ist eingereicht. In Los Angeles, Chicago, Denver, Las Vegas oder Dallas sind auch solche Demos geplant.

Und Schüler wie Ryan Deitsch sagen in Richtung Politiker: "Meine Freunde und ich werden bald 18. Wir können wählen, und ich weiß, wen ich nicht wählen werde."

Parkland und die Waffendebatte hat das Potential im Kongresswahlkampf dieses Jahr ein Thema zu sein. Die Frage ist, wie lange der Nachhall von Schülern, Unternehmen und der NRA anhält.

Unternehmen beenden Unterstützung für Waffenlobby NRA

Martina Buttler, ARD Washington

24.02.2018 15:45 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Februar 2018 um 17:50 Uhr.