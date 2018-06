US-Präsident Trump hat nach weltweiter Kritik ein Dekret zum Stopp der Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko unterzeichnet. Seine "Null-Toleranz-Politik" in Einwanderungsfragen will er aber weiterverfolgen.

In einer Abkehr von seiner bisherigen Haltung hat US-Präsident Donald Trump mit einem Dekret ein Ende der Trennung von Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko angeordnet. Er unterzeichnete eine Anordnung, die später von einem Gesetz ersetzt werden soll.

"Wir wollen die Familien zusammenhalten", sagte Trump kurz vor der Unterzeichnung. Gleichzeitig sei es aber wichtig, die Grenzen gegen illegale Einwanderer und Kriminelle zu sichern.

Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verbrachte mit Trump nach US-Medieninformationen viele Stunden im Weißen Haus, um den Entwurf für das Dekret zu verfassen. Die Null-Toleranz-Politik gegenüber der illegalen Einwanderung solle jedoch weitergehen.

Fotos sowie Video- und Tonaufnahmen aus den Einrichtungen an der Grenze hatten weltweit Empörung ausgelöst.

Trumps Kehrtwende

Dem Dekret zufolge soll das Verteidigungsministerium gegebenenfalls die gemeinsame Unterbringung der Migranten organisieren. Das Justizministerium wiederum wurde angewiesen, die Regeln für Strafverfahren so zu ändern, dass Familienmitglieder gemeinsam festgehalten werden.

Zuvor hatte Trump tagelang behauptet, er könne nichts gegen die Trennungen tun, denn dies sei allein Aufgabe des Kongresses. Das lasse sich auch nicht per Dekret lösen.

Papst fordert Akzeptanz, Studium und Klugheit

Das Vorgehen der USA, an der Südgrenze zu Mexiko Kinder von ihren Eltern zu trennen, und die Bilder von Kindern in käfigartigen Verschlägen hatte heftige Kritik ausgelöst - nicht zuletzt bei Papst Franziskus. Franziskus stellte sich in einer Stellungnahme hinter die Position der US-amerikanischen Bischöfe. Diese hatten die Familientrennung als "in Widerspruch zu katholischen Werten" und als "unmoralisch" verurteilt.

Franziskus steigerte diese Kritik noch. Mit Blick auf die Migrationspolitik und die auch in Europa laufende Debatte sagte er, "Psychosen zu erzeugen" sei kein Heilmittel. Populismus löse keine Probleme. "Was die Dinge löst, ist Akzeptanz, Studium, Klugheit".

May contra Trump

Auch die britische Premierministerin Theresa May, die immer wieder auf das besondere Verhältnis des Vereinigten Königsreichs zu den USA verweist und Trump kommenden Monat zu einem Besuch empfangen will, hatte sich entsetzt gezeigt.

Mehr als 2300 Kinder von Eltern getrennt

In den vergangenen Wochen hatten die US-Behörden an der Südgrenze zu Mexiko die Familien von illegal eingewanderten Menschen aus Süd- und Mittelamerika konsequent getrennt. Das Heimatschutzministerium teilte mit, dass mindestens 2342 Kinder in den vergangenen Wochen von ihren Eltern getrennt wurden.

Nach US-Rechtsprechung war die Inhaftierung von Kindern gemeinsam mit ihren Eltern bisher nicht ohne weiteres möglich. Mehrere Gesetzentwürfe, die dies ändern sollen, hatten bisher keine parlamentarische Mehrheit gefunden. Eine Abstimmung ist nun für Donnerstag geplant, wie der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, erklärte.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 20. Juni 2018 um 22:00 Uhr.