Ein junger Mann erschießt 2005 seine Schwester in Berlin - ein "Ehrenmord". Doch handelte er allein? Die Staatsanwaltschaft in Istanbul kam zu der Überzeugung, dass seine großen Brüder ihn zu der Tat anstifteten. Doch das Gericht sah das nun anders - notgedrungen.

Mehr als zwölf Jahre nach dem Mord an der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in Berlin sind zwei ihrer Brüder in der Türkei in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Ihnen wurde unter anderem Beihilfe zum Mord an ihrer eigenen Schwester vorgeworfen. Doch nun sind sie frei: Die Tat könne den 36 und 38 Jahre alten Angeklagten nicht nachgewiesen werden, erklärte das Gericht für schwere Straftaten in der Metropole Istanbul. Es seien "nicht genügend eindeutige und glaubhafte, klare Beweise gefunden werden können", hieß es in der Urteilsbegründung.

Gedenkstein für Hatun Sürücü in der Oberlandstraße in Berlin. (Archivbild)

Vom Bruder erschossen

Der jüngste Bruder hatte Hatun Sürücü im Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin erschossen. Dafür wurde er in Deutschland zu neuneinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe wurde er in die Türkei abgeschoben. Damals gab er zu Protokoll, den westlichen Lebensstil seiner Schwester verachtet zu haben.

Trotz der Aussage des jüngsten Bruders war die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass der Verurteilte nicht alleine gehandelt hat. Ihrer Überzeugung nach sollen die größeren Geschwister ihren kleinen Bruder zu dem Mord angestiftet haben. Das Ziel der beiden Angeklagten sei es gewesen, die Familienehre wieder herzustellen. Dafür hatte die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft gefordert. Den ältesten der Bruder hatte sie zudem beschuldigt, die Tatwaffe besorgt zu haben. Aber auch in diesem Anklagepunkt - illegaler Waffenbesitz - wurde der Mann aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Freisprüche im Ehrenmordprozess Sürücü

