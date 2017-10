Thema im UN-Sicherheitsrat war eigentlich die Lage in Nahost - doch die Sitzung geriet zur Generalabrechnung der USA und Israels mit dem Iran. Die amerikanische UN-Botschafterin Haley warf Teheran vor, gleich mehrere UN-Resolutionen zu verletzen.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Am Morgen noch hatte Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Chamenei auf seine Art formuliert, was er über Präsident Donald Trump und dessen Haltung zum Atomabkommen mit dem Iran denkt. Er wolle seine Zeit nicht drauf verschwenden, auf Schmähungen und Geschwätz des "Rohlings" zu antworten, der der US-Präsident nun einmal sei.

Stunden später folgte die Antwort direkt aus dem UN-Sicherheitsrat von Trumps Vorposten bei den UN, der amerikanischen Botschafterin Nikki Haley: Wenn ein Schurkenstaat - und sie sprach vom Iran - dabei sei, Langstreckenraketen zu entwickeln, habe man bald das nächste Nordkorea vor der Tür.

Mehr zum Thema Trump kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an

"Schuldig in allen Anklagepunkten"

Die Sitzung des Sicherheitsrates - angesetzt, um die Lage im Nahen Osten zu besprechen, geriet zur Generalabrechnung von Israel und den USA mit dem Iran. Das von Europa und von den UN unterstützte, mühsam ausgehandelte Atomabkommen mit dem Iran ist laut Israels UN-Botschafter Danny Danon Blaupause für ein Desaster: Die internationale Gemeinschaft müsse das Abkommen entweder umgehend nachbessern oder aufkündigen. Ansonsten wache die Welt eines Morgens auf und der Iran besitze Nuklearwaffen.

Danon trug in der Art eines Staatsanwaltes Anklagepunkt nach Anklagepunkt vor: Waffenlieferungen des Iran an Syrien, an den Jemen und an die Hisbollah. Truppen und Logistik für den Terror, dazu die Drohung, Israel auszulöschen. "Schuldig in allen Anklagepunkten", sagt er.

"Wir übersehen die wahre Natur der iranischen Bedrohung"

Und die amerikanische UN-Botschafterin legte nach: Alle sechs Monate erkläre UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass der Iran das Atomabkommen einhalte. Dass Teheran zugleich Terror finanziere, Krieg fördere und Gewalt verbreite, höre dieser Sicherheitsrat nicht, sagte Haley und schaute ins Rund: "Als Sicherheitsrat haben wir einen gefährlich kurzsichtigen Blick auf dieses Abkommen: Wir übersehen die wahre Natur der iranischen Bedrohung."

Das 2015 abgeschlossene Atomabkommen schränkt Irans Atomprogramm massiv ein. Im Gegenzug wurden internationale Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. US-Präsident Trump hatte das Abkommen als einen der schlechtesten Deals bezeichnet, den er je gesehen habe. Irans UN-Botschafter sagte, wenn Teheran die Vorherrschaft in der Region wollte, hätte der Iran das Atomabkommen doch nie unterzeichnet: "Die amerikanische Haltung zu dem Abkommen widerspricht der Haltung der gesamten Internationalen Gemeinschaft."

Das letzte Wort hatte dann draußen vor der Tür des Sicherheitsrates UN-Generalsekretär Guterres. Für ihn war klar, das Abkommen sei unabdingbar für Frieden und Stabilität in der Welt, sagte er. Haley und Danon waren da längst gegangen.

Iran wird das nächste Nordkorea - Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat

G. Schwarte, ARD New York

19.10.2017 00:28 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.