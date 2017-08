Nach Angaben der Polizei sind in der finnischen Stadt Turku mehrere Personen von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der Angreifer wurde offenbar von der Polizei niedergeschossen und verhaftet.

In der finnischen Stadt Turku sind mehrere Personen Opfer eines Messerangriffs geworden. Die Polizei schoss einen Verdächtigen nach eigenen Angaben ins Bein und verhaftete ihn. Sie rief dazu auf, die Innenstadt zu meiden. Sie kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Helsinki und an Bahnhöfen zu verstärken.

Weitere Informationen in Kürze.

