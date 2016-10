Anti-IS-Koalition kritisiert Ankara "Die Türkei muss sich an Regeln halten"

Die Türkei beharrt auf eine militärische Beteiligung beim Sturm auf die irakische Stadt Mossul - gegen den Willen Bagdads. Kritik am Verhalten der türkischen Regierung kommt nun auch aus Berlin. Zugleich sollen in Syrien von der Türkei unterstützte Rebellen vom syrischen Militär bombardiert worden sein.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat das Eingreifen der türkischen Armee in die Offensive gegen die vom IS besetzte irakische Stadt Mossul kritisiert. Die Souveränität anderer Staaten müsse respektiert werden, sagte die Ministerin im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Darüber sei sich die von den USA geführte Anti-IS-Koalition, die sich am Dienstag in Paris ohne Türken und Iraker traf, einig gewesen. Mit der Türkei werde "unmissverständlich" geredet, sagte von der Leyen. Die Türkei gehöre zur Anti-IS-Koalition und müsse sich an die Regeln halten.

Neue Angriffe der türkischen Armee im Nordirak

Bagdad und Ankara liegen momentan über Kreuz. Der Irak sieht die Türkei nicht als Koalitionspartner bei der Befreiung der Stadt und fordert vehement den Abzug türkischer Soldaten von einem Militärstützpunkt in der Stadt Baschika bei Mossul.

Die türkische Regierung beharrt dagegen auf einer militärischen Beteiligung der Rückeroberung Mossuls vom IS und gibt an, ausdrücklich von Bagdad aufgefordert worden zu sein, Kämpfer gegen die IS-Terrormiliz auszubilden.

Ein hoher Kommandeur der kurdischen Peschmerga bestätigte Angriffe der türkischen Armee auf IS-Kämpfer im Nordirak. Türkische Artillerie und Panzer hätten den IS in den vergangenen Tagen auf Bitten der Peschmerga an der Frontlinie um den Ort Baschika beschossen, sagte Generalmajor Nureddin Hussein Herki der dpa.

Vergangene Woche haben die irakische Armee, kurdische Peschmerga-Kämpfer und schiitische Milizen die Mossul-Offensive gegen die Terrormiliz begonnen. Die Anti-IS-Koalition unterstützt sie durch Luftangriffe.

Fassbomben aus syrischen Hubschraubern?

In Syrien - dem zweiten militärischen Spielort der Türken in der Region - soll das syrische Militär derweil eine von Ankara unterstützte Rebellenfraktion in der Nähe von Dabik angegriffen haben. Nach Angaben des türkischen Militärs wurden vermutlich aus syrischen Hubschraubern Fassbomben auf die Rebellen abgeworfen. Zwei Menschen seien getötet und fünf verletzt worden. Dabik war eine Hochburg des IS und wurde unlängst von Rebelleneinheiten erobert.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusolgu sagte in Ankara, sein Land werde sich dadurch nicht von seinem Einsatz in Syrien abhalten lassen. Der Einsatz des türkischen Militärs werde solange dauern, bis die von ihm unterstützten Einheiten die syrische Stadt al-Bab unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

"Gefährliche Eskalation"

Vor zwei Monaten hatte die Türkei damit begonnen, vor allem arabische und turkmenische Rebellen in Syrien mit Panzern und Kampfjets zu unterstützen. So will die Türkei IS-Kämpfer von ihrer Grenze zu Syrien vertreiben und verhindern, dass kurdische Milizen Boden gutmachen.

Die Regierung in Ankara befürchtet ein Erstarken der Kurden auch im eigenen Land. Vergangene Woche erklärte das syrische Militär, die Anwesenheit türkischer Soldaten auf syrischem Boden sei eine "gefährliche Eskalation und ein ungeheuerlicher Bruch der Souveränität Syriens".