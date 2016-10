Mindestens ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich während einer Razzia im südosttürkischen Gaziantep in die Luft gesprengt und drei Polizisten mit in den Tod gerissen. Acht Menschen wurden laut türkischen Medienberichten verletzt.

Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz "Islamischer Staat" in der südtürkischen Stadt Gaziantep sind drei Polizisten von einem oder mehreren Selbstmordattentätern mit in den Tod gerissen worden. Acht Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sowie der Sender CNN Turk meldeten. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Unter den Verletzten sind laut CNN Turk vier Syrer.

Der Gouverneur von Gaziantep, Ali Yerlikaya, sagte Anadolu, der Einsatz sei nach einem Tipp erfolgt, wonach sich in einem Haus im Stadtteil Sahinbey ein Versteck der Terrormiliz befinde. Die Extremisten hätten sich in die Luft gesprengt, nachdem sie erkannt hätten, dass sie nicht entkommen könnten. Zudem habe es Informationen gegeben, eine IS-Zelle plane einen Anschlag auf die Alevitische Kulturvereinigung in der Stadt.

Anschlag auf Hochzeitsfeier im August

Seit einem Jahr wird die Türkei von Anschlägen sowohl des IS als auch der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK erschüttert. Im August sprengte sich ein Selbstmordattentäter bei einer Hochzeitsfeier in Gaziantep in die Luft und riss 54 Menschen mit in den Tod. Die türkischen Behörden hatten zunächst den IS für diesen Anschlag verantwortlich gemacht, diese Angaben später aber korrigiert.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Türkei