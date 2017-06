Trumps Klimapolitik Der Basis gefällt's

US-Präsident Trump stößt die Welt und Teile der US-Bevölkerung mit seiner Klimapolitik vor den Kopf - aber das scheint die republikanische Basis nicht zu stören - im Gegenteil. Viele seiner Anhänger hoffen, dass er trotz Kritik Kurs hält.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

Die republikanische Partei von Virginia lädt zu einer Kundgebung in Washington. Titel: Das "Pittsburgh not Paris Event". Eine Angestellte eines Kohlebergwerks in Gilette im US-Bundesstaat Wyoming findet es wichtig, jetzt Flagge zu zeigen. "Ich denke, wir müssen uns vor allem auf die Vereinigten Staaten konzentrieren, um sie wieder großartig zu machen", erklärt sie voller Überzeugung. Präsident Donald Trump hatte bei seiner Ankündigung, die USA würden aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen gesagt, er sei gewählt worden, um die Bürger von Pittsburgh zu repräsentieren, nicht die von Paris.

"Zeigen Sie Ihren Patriotismus"

Zwar wählte die Stadt im Westen Pennsylvanias mit großer Mehrheit demokratisch und Bürgermeister Bill Peduto, ebenfalls Demokrat, antwortete, seine Stadt werde die Klimaziele von Paris weiter verfolgen. Das stört die Veranstalter aber nicht. Sie fügten ihrer Einladung Tipps bei: "Seien Sie kreativ und demonstrieren Sie ihre Unterstützung für Präsident Trump. Zeigen Sie ihren Patriotismus, tragen sie rot, weiß und blau und eine 'Make America Great again'-Kappe.

Was der Klima-Ausstieg für die USA bedeutet

Die harsche Kritik der Welt nach dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen interessiert viele Trump-Wähler wenig. Fragen, ob der menschengemachte Klimawandel stattfindet, beantworten sie überwiegend mit "Nein".

Kritik am Ausstieg interessiert nicht

Und für diese Haltung, die überwältigenden wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht, gibt es eine Steilvorlage aus dem Weißen Haus. Reporter bemühten sich nach Trumps Ankündigung, endlich herauszufinden, ob der Präsident den Klimawandel leugnet. Vergebens.

In solch einer Kohlemine in Wyoming setzen viele Mitarbeiter auf den Präsidenten.

Scott Pruitt, Direktor der Umweltbehörde EPA, antwortete im Pressebriefing des Weißen Hauses nicht auf die Frage, sondern folgte den Argumenten des Präsidenten, die fast nichts mit globaler Erwärmung, aber alles mit der amerikanischen Volkswirtschaft zu tun haben. "Die Welt applaudierte, als wir dem Pariser Vertrag beigetreten sind", so Pruitt "Und wissen Sie warum? Weil sie wussten, dass er diesem Land einen wirtschaftlichen Nachteil bescheren würde."

Neue Kohle-Jobs UND den Planeten schützen

Bergleute in der amerikanischen Kohleindustrie kennen die Nachteile. Die haben allerdings nichts mit Paris zu tun, aber sehr viel mit billigen Importen, Automatisierung, dem billigen Erdgas, das durch Fracking im Übermaß vorhanden ist, und dem Aufschwung bei Wind- und Solarenergie.

Eine Frau aus Wyoming zeigt sich offen: "Wir sind Kohle-Bergleute, aber wir sind auch um unseren Planeten besorgt." Und sie glaubt, dass Trump in der Lage sein wird, beides zu tun: für neue Kohle-Jobs sorgen und den Planeten schützen.

Die USA- hätten doch schon vor dem Klimaabkommen eine hervorragende Bilanz bei der Eindämmung von Treibhausgasen vorgelegt, bestätigt US-Außenminister Rex Tillerson. Republikaner Mitch McConnell aus dem Kohlestaat Kentucky und Mehrheitsführer im US-Senat sagte, Trump schütze Familien und Jobs vor einer "linksgerichteten Ideologie".

Trump geht die Dinge langfristig an

Und die ganzen Anfeindungen, der Umstand, dass sieben von zehn Amerikanern für den Pariser Klimavertrag waren, dass Trump nur bei etwas mehr als einem Drittel seiner Landsleute populär ist? "Was soll's?", meint ein anderer Trump-Anhänger, dieser sei doch von Anfang an von beiden Seiten angegriffen worden. "Er geht die Dinge langfristig an, er denkt nicht kurzfristig. Er ist dazu bereit, zehn Jahre lang bei einer Sache zu bleiben, um sie zu erledigen."

Seine eifrigsten Anhänger stehen fest zu ihrem Präsidenten. Die Angriffe auf ihn kommen von "links" und aus der "verlogenen Presse". Davon sind sie überzeugt.

Donald Trump verprellt die Welt und weite Teile der US-Bevölkerung. Seine Politik gefällt aber der Basis. Ein gefährlicher Kurs, denn diese Basis scheint nicht zu wachsen. Eine Wette darauf, dass es bei den Zwischenwahlen nächstes Jahr und bei der Präsidentschaftswahl 2020 auf die eingeschworenen Trump-Unterstützer mehr ankommen wird als auf US-Bürger, die er fast täglich vor den Kopf stößt.

Nase voll? Donald Trumps Wähler

A. Horchler, HR Washington

Über dieses Thema berichtete das nachtmagazin am 02. Juni 2017 um 01:00 Uhr und Deutschlandfunk am 03. Juni 2017 um 12:25 Uhr.