Trump bei NATO-Gipfel Alles andere als harmonisch

Bei bestem Wetter und im Beisein von US-Präsident Trump ist das neue NATO-Hauptquartier in Brüssel übergeben worden. Doch die schöne Kulisse konnte über die Konflikte nicht hinwegtäuschen. Es gab Differenzen im Ton und in der Sache.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Alle Augen richteten sich auf Donald Trump. Der Besuch des US-Präsidenten in Brüssel bestimmte das Spitzentreffen der NATO-Staats- und Regierungschefs.

Die Kulisse stimmte, als Trump nun erstmals die Vertreter der anderen 27 Mitgliedsstaaten der Allianz zum Gipfel traf. Ein neues Hauptquartier macht zwar noch keine neue NATO. Aber die Stimmung des Treffens mit Trump wurde durch die Einweihungszeremonien und das für Brüsseler Verhältnisse ungewöhnlich strahlende Wetter beträchtlich gehoben.

Zwei neue Mahnmale

US-Präsident Trump wiederholte seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben.

Auch Kanzlerin Angela Merkel trug dazu bei, das ramponierte transatlantische Band wieder ein wenig zu festigen. Zusammen mit US-Präsident Trump enthüllte sie vor dem neuen NATO-Hauptquartier eine symbolträchtige Gedenkstätte. Zwei Mahnmale werden dort künftig daran erinnern, wofür sich das Militärbündnis in den fast 70 Jahren seines Bestehens eingesetzt hat und wogegen: Eines gefertigt aus Überresten des am 11. September 2001 zerstörten World Trade Centers, ein zweites aus Teilen der Berliner Mauer.

Generalsekretär Jens Stoltenberg beschwor die Kernwerte der NATO. Und er erinnerte daran, dass der berühmte Beistandsartikel 5 zum ersten und einzigen Mal nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 ausgelöst wurde. Damals hätten die Europäer Amerika zur Seite gestanden.

Es geht nicht harmonisch zu

Die historische Reminiszenz konnte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Bündnis seit Trumps Amtsantritt alles andere als harmonisch zugeht. Zwar revidierte der Präsident inzwischen seine verbale Breitseite gegen die angeblich "überflüssige" und für die USA viel zu teure NATO und nannte die Allianz ein "Bollwerk für Frieden und Sicherheit". In Brüssel erneuerte er dafür nun jedoch seine Forderung, die europäischen Partner müssten deutlich mehr für Verteidigung ausgeben.

Trumps Kritik zeigt Wirkung

Eine Kritik, die in Washington schon vor Trump geübt wurde, die aber erst mit ihm Wirkung zu zeigen scheint. Wie Generalsekretär Stoltenberg verkündete, sollen die Mitgliedsstaaten künftig jährliche Fortschrittsberichte bei der NATO einreichen. Diese nationalen Pläne, eine Idee von Pentagon-Chef Mattis, sollen dokumentieren, wie sich die jeweiligen Militärhaushalte entwickeln und wie man den in Wales vor drei Jahren festgelegten Zwei-Prozent-Anteil am BIP erreichen will. Außer den USA erfüllen derzeit nur vier NATO-Länder dieses Kriterium.

Unklar ist, wie strikt es auszulegen sei. Nach Stoltenbergs Ansicht darf es jedenfalls nicht nur um Geld gehen, sondern auch um moderne Fähigkeiten und sinnvolle Beiträge zu gemeinsamen Missionen.

Entgegenkommen will man dem Präsidenten auch in einem zweiten zentralen Punkt: So wird die NATO als Ganzes der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz IS beitreten, wie Trump dies wiederholt gefordert hat. Die AWACS-Aufklärungsflüge über Syrien, an denen auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind, werden ausgeweitet. Einen Kampfeinsatz der Allianz soll es aber nicht geben.

Rein symbolische Zugeständnisse

Kritiker sehen die Entscheidungen dieses Mini-Gipfels als rein symbolische Zugeständnisse an den selbsternannten "Dealmaker" Trump. Und sie warnen davor, die NATO könnte in einen neuen Anti-Terror-Krieg hineingezogen werden. Stoltenberg sprach dagegen von einem "klaren politischen Signal der Geschlossenheit."

Bettina Scharkus, ARD Brüssel, zu dem Treffen

Auf ein solches Signal wartet man derzeit noch bei der EU. Die vormittägliche Stippvisite Donald Trumps bei Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk fiel weit weniger ergiebig aus. Anschließend konnte Tusk nur feststellen, dass zwischen Washington und Brüssel noch viele Fragen offen seien. Etwa bei den Themen Handel oder Klimaschutz. Aber, so der Pole, er habe die Gelegenheit genutzt, den Präsidenten an das verbindende Wertefundament des Westens zu erinnern: an Freiheit, Menschenrechte und Respekt vor der Menschenwürde.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. Mai 2017 um 15:35 Uhr.