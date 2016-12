Scott Pruitt war ein Kämpfer gegen Obamas "Clean Power Plan". Im zukünftigen Kabinett von Trump soll der enge Vertraute der Kohle- und Ölindustrie nun Chef der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA werden. Den Posten des Ministers für Innere Sicherheit übernimmt ein weiterer Ex-General.

Der designierte US-Präsident Donald Trump macht Scott Pruitt, einen engen Vertrauten der Kohle- und Ölindustrie, zum Chef der mächtigen amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA. Das bestätigte sein Beraterteam. Pruitt war ein erklärter Gegner der Klimaschutzpolitik von Präsident Barack Obama.

Der 48-Jährige Chefankläger des Bundeststaates Oklahoma hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011 mit zahlreiche Klagen Auflagen der Umweltbehörde angefochten. Zudem zweifelte er immer wieder den Klimawandel an.

Rückwärtsgang beim Umweltschutz?

Seine Nominierung für die Leitung der Behörde, die auch federführend bei den US-Ermittlungen im Abgasskandal um Volkswagen ist, deutet darauf hin, dass Trump einen großen Teil von Obamas Umweltschutzpolitik rückgängig machen könnte.

Trump hatte im Wahlkampf den Klimawandel als eine Erfindung zum Schaden der US-Industrie bezeichnet und zunächst einen Ausstieg der USA aus dem Welt-Klimaabkommen von Paris gefordert. Seit seiner Wahl Anfang November signalisierte der Immobilien-Milliardär aber auch eine gewisse Offenheit für den Klimaschutz.

Trump und der pensionierte Vier-Sterne-General John Kelly. Er soll Heimatschutzminister werden.

Der dritte Ex-General in Trumps Team

Zum neuen Heimatschutzminister will Trump Insider-Informationen zufolge den Ex-General John Kelly ernennen. Der 66-Jährige bestätigte dem Sender "Fox News", dass er deswegen gefragt worden sei und dies als große Ehre empfinde. Er wäre der dritte Ex-General in Trumps Regierungsteam, nach James Mattis, der Verteidigungsminister werden soll, und Michael Flynn, der für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters vorgesehen ist. Kelly, der wie Mattis bei den Marines diente, hat sich wie Trump für ein verschärftes Vorgehens gegen illegale Einwanderung und eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Mexiko stark gemacht.