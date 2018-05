Präsident Trump steht vor der Entscheidung mit der größten Tragweite in seiner jungen politischen Karriere. Steigen die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aus? Experten sind sich einig.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Robert Malley hat kaum mehr Hoffnung. Er hatte beim Atomabkommen mit dem Iran mitverhandelt. Nun fürchtet Malley, dass Präsident Donald Trump ankündigen will, Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft zu setzen.

Zu unwahrscheinlich sei es, dass Trump den Deal beibehalte - nach all dem, was er gesagt hat. "Niemand konnte ihn vom Gegenteil überzeugen", sagt Unterhändler Malley. Einen Funken Hoffnung hat er jedoch: "Trumps zweiter Vorname ist "Unvorhersehbar" - wer weiß, was er tut."

Konfrontation mit der Regierung

Mit einem Ausstieg stellt sich Trump gegen Mitglieder seiner Regierung, wie Verteidigungsminister Jim Mattis, gegen Teile seiner Partei, also der Republikaner und gegen Verbündete wie Deutschland.

Aber seit Beginn seiner Kandidatur für das Präsidentenamt hatte Trump versprochen, das Abkommen mit Iran zu verlassen. Der internationale Deal - den Washington gemeinsam mit China, Russland, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Iran unterzeichnet hatte – sei eine Schande für die USA, der "schlechteste Deal aller Zeiten", so Trump.

Nach Beginn der Präsidentschaft legte die Trump-Administration drei Kritikpunkte vor: Die internationale Gemeinschaft habe versäumt, auch Irans Programm für ballistische Waffen zu begrenzen. Irans Rolle in der Region, also die Unterstützung für Houthi-Rebellen in Jemen oder Präsident Bashar al-Assad in Syrien bleibe ohne Sanktionen. Und das Ende des Vertrags garantiere Iran praktisch den Weg zur Atombombe. "Sie halten sich nicht an den Geist des Abkommens. Wir schauen uns das sehr genau an. Aber Iran verstößt gegen den Geist des Abkommens", kritisierte Trump.

Persönliche Abrechnung mit Obama

Die Europäer zögerten. Dann lehnten sie neue Gespräche mit Iran nicht mehr ab. Schließlich handelten Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit dem US-Außenministerium eine Erklärung aus. Aber an einem Punkt kamen sie dabei nie vorbei. Ein ganz persönliches Problem, vermutet der frühere Unterhändler Robert Malley: "Nach dem, was ich von den Europäern höre und was hier in Washington erzählt wird, verlässt Präsident Trump das Abkommen nicht, weil er unzufrieden ist mit dem Inhalt, sondern weil es eine Hinterlassenschaft seines Vorgängers Barack Obama ist. Weil er glaubt, er könne besser verhandeln und womöglich das Regime in Teheran zu Fall bringen."

Auf die Gefühle des Präsidenten kann internationale Diplomatie keine Rücksicht nehmen. Und so fragen nun auch Republikaner, wie der Vorsitzende des Verteidigungsausschuss Mac Thornberry: Was passiert, wenn der Präsident das Abkommen verlässt? "Müssen die Iran verlassen, so dass wir unseren Einblick verlieren? Die Europäer setzen keine neuen Sanktionen ein. Was wird aus uns und Iran?"

Droht ein neuer Nahost-Konflikt?

Präsident Trump kann Fragen nicht beantworten, wenn es darum geht, wieso es ohne Abkommen leichter sei, Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Zumal der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt hat, Teheran habe die Pläne für die Bombe nie zerstört sondern archiviert.

Trump dazu: "Ich sage nicht, ob ich das Militär einsetze oder nicht. Das ist nicht angemessen. Aber die bekommen keine Atombombe. Darauf können Sie bauen."

Deutlich ist bisher nur eines: Präsident Trump steht vor der Entscheidung mit der größten Tragweite in seiner jungen politischen Karriere.

Anmerkung der Redaktion Der Nichtverbreitungsvertrag ist auch unter dem Begriff Atomwaffensperrvertrag bekannt; dieser verpflichtet zur Nichtverbreitung von Atomwaffen und der entsprechenden Technologie und nennt als Ziel die vollständige nukleare Abrüstung; unterzeichnet wurde der Vertrag bis heute von 191 Staaten, außer Indien, Pakistan, Israel und Südsudan; Nordkorea trat 2003 aus; unter dem Nichtverbreitungsregime versteht man die Vertragsmitglieder.