Kaum ist er geladen, ruft der geplante Staatsbesuch Trumps in London breiten Protest hervor. Demos vor dem Parlament und Politiker, die in der Einladung die Verzweiflung der Premierministerin auf der Suche nach neuen Freunden erkennen.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

"No Trump, Stop Trump, Dump Trump": Die Demonstranten vor dem Parlament in London waren sich einig: Sie wollen den neuen US-Präsidenten nicht in Großbritannien sehen und ihm schon gar nicht die Ehre eines pompösen Staatsbesuchs geben.

Drinnen in der Westminster Hall sahen es die Oppositionsabgeordneten genauso. Naz Shah, Muslima und pakistanisch-stämmige Abgeordnete aus Bradford, fühlte sich persönlich von islam- und frauenfeindlichen Äußerungen Donald Trumps angegriffen:"Ich habe gegen religiöse Intoleranz, gegen Sexismus und gegen das Patriarchat gekämpft, um mir diesen Sitz im Parlament zu verdienen", sagt sie. "Wenn wir es jetzt zulassen, Donald Trump den roten Teppich auszurollen und den ganzen Prunk eines Staatsbesuchs zu geben, dann billigen wir all das, wogegen ich gekämpft habe." Sie hoffe sehr, dass dem Präsidenten diese Ehre nicht geben werde.+

Auf der Suche nach neuen Freunden

Andere Oppositionspolitiker kritisierten die Eile, mit der Trump zum Staatsbesuch eingeladen wurde. Arbeitsbesuch ja, aber gleich eine Staatsvisite mit allem Prunk und Pomp? Das zeige doch nur die Verzweiflung der Premierministerin auf der Suche nach neuen Freunden nach dem Austritt aus der EU.

Der Labour-Abgeordnete Paul Flynn weist darauf hin, dass seit 1952 nur zwei US-Präsidenten die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien zuteil geworden sei: "Aber hier fühlten wir uns bemüßigt, dem neuen Präsidenten schon sieben Tage nach seinem Amtsantritt den ganzen Glanz einer solchen Visite anzubieten. Das hat es noch nie gegeben!"

Die Queen hat offiziell eingeladen, hält sich aus der Tagespolitik aber raus.

Auch nicht alle Abgeordneten der Regierungspartei sind damit richtig glücklich. Aber immerhin - hier gehe es um mehr, um die Sicherheit des Landes zum Beispiel, so der Konservative Julian Lewis: "Wirklich wichtig für Europa ist, dass es der transatlantischen Allianz weiter gut geht, dass wir diesem unerfahrenen Menschen die Hand reichen und ihn davon überzeugen, die Politik seiner Vorgänger fortzusetzen."

Eingeladen im Namen der Queen

Noch gibt es keinen Termin für den Staatsbesuch und einen genauen Ablauf gibt es auch noch nicht. Die Idee kam von der britischen Regierung, auch wenn die Einladung im Namen der Queen ausgesprochen wurde.

Was die Queen wirklich darüber denkt, weiß man nicht. Die Monarchin steht über der Politik und nimmt in politischen Fragen keine Stellung. Da aber die Einladung nun einmal in ihrem Namen ausgesprochen sei, und Trump sie auch dankend angenommen habe, gebe es nun kein Zurück mehr. Alles andere würde die Queen in eine unzumutbar peinliche Lage bringen, so der Konservative Crispin Blunt: "Die Abgeordneten können ohnehin nichts daran ändern, und die Regierung hält an der Einladung fest."

Trump-Debatte im britischen Unterhaus

