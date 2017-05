Die erste Auslandsreise des US-Präsidenten Trump stößt in seiner Heimat auf gemischte Reaktionen. Während viele Republikaner von einem "historischen Trip" schwärmten, zeigen sich die meisten liberale Beobachter schockiert.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

Durchweg gute Noten geben konservative Medien Donald Trump für seine erste Auslandsreise. Der Präsident meine es ernst mit dem Kampf gegen den Terror, treffe den richtigen Ton gegenüber Israel, nehme die NATO in die Pflicht und mache beim Handel keine Kompromisse. Das millionenfach in sozialen Medien geklickte Video, auf dem First Lady Melania Trumps Hand zurückweist: Nach Ansicht der rechten "Breitbart News" ist das reine "Fake News" - eine Erfindung der Linken, die Trump schaden will.

Newt Gingrich, langjähriger republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses, gab sich im Sender Fox News zuversichtlich, dass sich die Welt an einen historischen Wendepunkt im Kampf gegen den Terrorismus erinnern wird: "Er kommt von einer historischen Reise zurück, einem Trip, bei dem er diszipliniert blieb und nicht drauflos twitterte." Trump sei bei den Botschaften, die er aussenden wollte, geblieben.

Warum Saudi-Arabien?

Nur wenige Beobachter aus dem eigenen Lager beklagten sich darüber, dass Trump zuerst nach Saudi Arabien reiste, seine Islamkritik deutlich abschwächte und feste Zusagen gegenüber Bündnispartnern nicht erneuerte.

Die demokratische Abgeordnete Nancy Pelosi bezeichnete das erste Ziel von Trumps Auslandsreise hingegen als "ziemlich außergewöhnlich". Und sie zählte auf, dass Trumps Vorgänger zunächst nach Kanada reisten oder nach Mexiko - zu den Nachbarn der USA.

In liberalen Medien schämten sich die Kommentatoren für Trumps schuljungenartigen Eintrag in das Gästebuch der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Sie nahmen das Grinsen des Präsidenten beim Papstbesuch aufs Korn und fanden den Brüsseler Rempler gegen Montenegros Premier Dusko Markovic unmöglich.

"Aufrührerisch"

US-Präsidenten beklagen seit langem den deutschen Handelsüberschuss, aber das Land wegen der Autos, die es in den USA verkauft - viele von ihnen werden in US-Fabriken von amerikanischen Arbeitern gebaut - "bad" zu nennen, findet Benn Steil vom Washingtoner Council on Foreign Relations schon aufrührerisch.

General Douglas Lute, bis Januar NATO-Botschafter der Vereinigten Staaten, bedauerte Trumps Auftritt vor dem Verteidigungsbündnis. Der Hinweis darauf, dass alle Mitglieder ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen sollen, sei schon richtig, aber eine klare Beistandszusage sei besonders für Staaten am östlichen Rand der NATO wichtig. "Für sie ist das keine rhetorische Frage, keine akademische Angelegenheit, das ist existentiell", so Lute.

Isolation oder Zeichen der Stärke?

Trumps Auslandsreise wurde im Inneren von täglich neuen Meldungen über die Russlandermittlungen überschattet. Inzwischen interessiert sich das FBI für mehrere Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam, auch für seinen Schwiegersohn Jared Kushner.

Bei einem ihrer seltenen Auftritte seit der Präsidentenwahl vergangenen November sprach Demokratin Hillary Clinton vor Absolventen ihrer alten Hochschule. Die Klasse von 2017 am Wellesley College habe es schwer, aus den maßgeschneiderten Informationsblasen zu entkommen, in denen es oft mehr um Meinungen als um Informationen gehe, sagte Clinton. So bedauerten liberale Beobachter Trumps Isolation beim G7-Gipfel in Fragen des Handels und des Klimawandels, konservative Anhänger des Präsidenten deuteten seine Auftritte als Zeichen seiner Stärke.

Viele Studenten seien sicherlich über den Wahlausgang und einen Mann schockiert, dessen Präsidentschaft in "Schande durch ein Amtsenthebungsverfahren wegen Behinderung der Justiz enden werde", so Clinton. Der Jubel der Studienabsolventen war groß. Die Mehrzahl von Trumps Anhängern will von einem vorzeitigen Ende seiner Präsidentschaft hingegen nichts hören. Auch und erst recht nicht nach seiner ersten Auslandsreise.