Nach tagelangen, schwierigen Verhandlungen hat der UN-Sicherheitsrat eine Feuerpause in Syrien beschlossen. Doch wann schweigen die Waffen? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Ansichten.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

51 Stunden haben sie gebraucht. Dann endlich 15 gingen Hände nach oben.

30 Tage Feuerpause in Syrien - so steht es in der UN-Resolution. 30 Tage Zugang für humanitäre Helfer, Aufhebung aller Belagerungen, besonders in Ost-Ghouta.

Ein Grund zur Freude? Im Gegenteil sagt der Brite Stephen Hickey: "Es ist kein Augenblick, um uns selbst zu gratulieren. Wir haben viel zu lange gebraucht. Während wir hier über Kommas stritten, haben die Flugzeuge Assads immer mehr Menschen getötet."

UN-Sicherheitsrat beschließt Resolution für Syrien

"19 Krankenhäuser bombardiert"

In den Augen der amerikanischen UN-Botschafterin Nikki Haley hätte das UN-Gremium am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag das beschließen können, was jetzt verabschiedet wurde. "19 Krankenhäuser sind seit Sonntag bombardiert worden. Während wir hier über Nebensätze stritten. Wie viele Bilder von Vätern, die ihre toten Kinder halten, brauchten wir, um etwas zu beschließen, was vor Tagen hätte beschlossen werden können?"

Aber schon Minuten nachdem die Feuerpause beschlossen war, wird klar: Der Beschluss steht nur auf Papier. Der Resolutionstext, unterlegt mit dem gesamten politischen Gewicht des Sicherheitsrates, besagt: Alle Kriegsparteien beenden die militärischen Aktionen ohne Verzögerung. Aber was heißt "ohne Verzögerung"?

"Ohne Verzögerung heißt ohne Verzögerung", sagt der Brite Hickey. "Es heißt sofort. Es heißt jetzt."

Eine Feuerpause eine Minute nachdem der Sicherheitsrat in New York, 9100 Kilometer von Damaskus entfernt, entschieden hat, ab jetzt wird für 30 Tage nicht mehr gekämpft?

Russland sitzt am längeren Hebel

Der russische UN-Botschafter Nebensia sieht nun die Kriegsparteien vor Ort am Zug.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia pflanzt draußen vor der Tür das Saatkorn des Zweifels an der Idee, dass ab jetzt für 30 Tage die Waffen schweigen: "Eine Feuerpause muss von den Kriegsparteien vor Ort am Boden beschlossen werden, das kann kein Sicherheitsrat hier beschließen bei allem Respekt vor diesem Gremium."

Soll heißen: Erst wenn Syrien und die Kämpfer der Opposition sich einig sind, gibt es eine Feuerpause - zumindest nach russischer Lesart.

Russland als Schutzmacht Syriens sitzt am längerem Hebel. Nicht der UN-Sicherheitsrat, sondern Russland hat Einfluss auf Assad. "Natürlich würden wir eine sofortige Feuerpause begrüßen, aber lasst uns realistisch sein", machte Nebensia deutlich.

Zu wenig, zu spät

Eine Feuerpause ohne Verzögerungen. Es ist eine Formulierung aus dem Handbuch der Nebeldiplomatie. Jeder kann darunter verstehen, was er möchte. Der kuwaitische Vorsitzende des Sicherheitsrates versteht darunter eine Feuerpause ab sofort. Ab jetzt.

Die nächsten Stunden und Tage werden zeigen, was Assad, was der Iran, was Russland und was die Rebellen in Syrien unter der Formulierung verstehen.

Der Sicherheitsrat und Syrien. Eine fortgesetzte Katastrophe. Immer zu wenig, immer zu spät. Und noch während der Sicherheitsrat die Feuerpause ohne Verzögerung beschloss, fielen wieder Bomben in Ost-Ghouta.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. Februar 2018 um 04:50 Uhr.