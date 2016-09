Nach dem Ende der Waffenruhe hat es in Syrien schwere Gefechte gegeben. Dabei wurde auch ein Hilfskonvoi der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes angegriffen. Die USA verurteilten den Angriff scharf. Der Vorfall sei ein "schwerer Schlag" für die Friedensbemühungen.

Nach dem Ende der Waffenruhe in Syrien sind die Kämpfe mit aller Härte fortgesetzt worden. Nach Angaben der oppositionsnahen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" wurden bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo 36 Zivilisten getötet, darunter auch zwölf Hilfsmitarbeiter, die bei Attacken auf einen Konvoi mit humanitären Hilfen starben. Die syrische Armee hatte die Waffenruhe am Nachmittag für beendet erklärt.

Der UN zufolge wurden mindestens 18 Lastwagen mit Hilfsladungen bei Angriffen westlich von Aleppo beschädigt. Sie gehörten zu einem Konvoi von 31 Fahrzeugen der Vereinten Nationen sowie des Roten Kreuzes. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, bei den Angriffen auf den Konvoi seien insgesamt zwölf Fahrer und Mitarbeiter des Roten Kreuzes getötet worden. Eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bezeichnete die Lage vor Ort als "sehr chaotisch". UN-Vertreter Stephen O'Brien rief die Konfliktparteien auf, alle notwendigen Schritte zum Schutz humanitärer Helfer zu unternehmen sowie Zivilisten und zivile Infrastruktur gemäß internationalem Recht zu schützen.

Nach Angaben der UN wurden mindestens 18 Lkw mit Hilfsgütern bei Angriffen westlich von Aleppo beschädigt.

USA verurteilen Angriff scharf

Die USA verurteilten den Angriff auf den Hilfskonvoi scharf. Es handele sich um eine abscheuliche Attacke, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. Der Vorfall sei ein herber Rückschlag für die Waffenruhe. Nur Russland oder das syrische Regime könnten hinter dem Angriff stehen, erklärten Vertreter des US-Außenministeriums. "Russland steht nun in der Pflicht, schnell und nachdrücklich zu demonstrieren, dass es sich dem Friedensprozess verpflichtet fühlt", hieß es.

Syrische Armee erklärt Waffenruhe für beendet

tagesthemen 22:30 Uhr, 19.09.2016, Stefan Maier, ARD Kairo







Russland beschuldigt Aufständische

Das russische Militär, das die syrische Führung unterstützt, erklärte, die Aufständischen hätten einen Großangriff auf Stellungen außerhalb von Aleppo gestartet, die von der Regierung gehalten werden. Darauf hätten die Regierungstruppen mit "massiver Artillerie" reagiert.

Syrische Opposition wirft Weltgemeinschaft Versagen vor

Vor dem Treffen der internationalen Syrien-Unterstützergruppe in New York warf die syrische Opposition der Weltgemeinschaft Versagen vor. "Die Welt begnügt sich damit, zuzusehen ohne einzuschreiten", sagte der Koordinator des oppositionellen Hohen Verhandlungskomitees (HNC), Riad Hidschab, in New York. Die Welt stehe aber "in der Verantwortung, dem Handeln dieses kriminellen Regimes ein Ende zu bereiten". Nach der Aufkündigung der Waffenruhe durch die syrische Armee gehe das Blutvergießen unvermindert weiter, so Hidschab. Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats seien alle "vergeblich" gewesen.

Heute kommen in New York die Mitglieder der internationalen Syrien-Unterstützergruppe zusammen. Bei dem Außenministertreffen soll es um eine Standortbestimmung und um den Zustand der zwischen den USA und Russland getroffenen Vereinbarung über eine Waffenruhe für Syrien gehen. Das Treffen findet einen Tag vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Syrien statt, an dem auch die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, teilnehmen.