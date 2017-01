Die Waffenruhe in Syrien ist zwar brüchig, dennoch wollen Vertreter von Regime und Rebellen ab heute über eine Lösung des Kriegs verhandeln. In der kasachischen Hauptstadt Astana geht es aber vor allem um militärische Fragen, nicht um politische Lösungen.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo

Auf zwei Tage sind die Verhandlungen von Astana zunächst angesetzt. Dabei sein werden neben Vertretern der Gastgeber-Staaten Russland, Iran und Türkei auch Repräsentanten arabischer Staaten. Als US-Vertreter soll der amerikanische Botschafter in Kasachstan kommen. Die Themenvielfalt in Astana könnte groß werden. Dies ist zumindest nach Äußerungen von Syriens Präsident Bashar al-Assad zu erwarten: "Wir sind dazu bereit, alles zu verhandeln: Über ein Ende des Konflikts und über die Zukunft Syriens. Alles. Es ist vollkommen offen, es gibt kein Limit für die Verhandlungen."

Doch nun sieht es so aus, als würde vor allem eines verhandelt: Der Waffenstillstand, der Ende Dezember für Syrien ausgerufen wurde. Denn diese Feuerpause ist brüchig, immer wieder kommt es zu Kämpfen. Obendrein wollen beide Seiten - Assad-Gegner wie Assad-Unterstützer - über humanitäre Hilfen verhandeln. Die UN beklagen, dass Hilfslieferungen trotz des Waffenstillstandes die Menschen nicht erreichen.

Vor allem Islamisten in Verhandlungsgruppe

Für die bewaffnete Opposition sitzen mehr als ein Dutzend Vertreter von Milizen und Milizen-Bündnissen am Tisch. Viele von ihnen sind islamistisch orientiert. Ihr Chefunterhändler ist Mohammed Alloush, einer der führenden Köpfe der "Jaish al Islam". Diese "Armee des Islam" hatte sich ursprünglich gegen Demokratie und für die Gründung eines islamischen Staates in Syrien ausgesprochen. Mittlerweile sagt Alloush, eines Tages werde das gesamte syrische Volk über seine politische Zukunft bestimmen. Der IS und die ehemalige Nusra-Front, zwei Terrororganisationen, sind von dem Waffenstillstand ausgenommen und auch in Astana nicht dabei.

Wichtige politische Entscheidungen sind in Astana nicht zu erwarten - das sagt auch Burhan Ghalioun, ein Vertreter der politischen syrischen Opposition: "Die Astana Verhandlungen werden sich auf die militärischen Angelegenheiten beschränken, damit die Gegner über den Waffenstillstand verhandeln. Die weiteren Verhandlungen werden dann nach Genf zurückkehren."

Einleitung weiterer Verhandlungen in Genf

Im kasachischen Astana treffen die Parteien aufeinander.

So sehen es auch die Vereinten Nationen: Astana als Einleitung einer Wiederauflage der Genfer Syrien-Gespräche - unter UN-Vorsitz, und wenn möglich schon Anfang kommenden Monats. Die Gesprächsgrundlage wird dann die Genf-Vereinbarung aus dem Jahr 2012 sein. In der heißt es, dass mit einem Waffenstillstand eine Phase des politischen Überganges eingeleitet werden soll. Ob Assad Teil dieser Phase sein soll oder nicht, diese Frage beantwortet die Genfer Vereinbarung nicht. Die Opposition will Assads Rücktritt als Präsident, bevor ein politischer Übergang überhaupt beginnt; an seinen Händen klebe Blut und er sei nicht frei gewählt worden, weshalb ihm jede Legitimität fehle.

Assad selbst sagte jüngst in Hinblick auf Astana und Genf, allein das syrische Volk entscheide darüber, wer Präsident des Landes sein soll: "Meine Position ist mit der Verfassung verknüpft - und die Verfassung ist sehr klar, wenn es um die Mechanismen geht, wie man einen Präsidenten ins Amt bringt oder wie man einen Präsidenten los wird. Wenn sie einen Wechsel wollen, müssen sie über die Verfassung diskutieren - und die gehört weder der Regierung, noch dem Präsidenten noch der Opposition; sie gehört dem Volk."

Die Verhandlungen in Astana mögen den im Dezember verkündeten Waffenstillstand stärken. Aber spätestens wenn es in den dann anstehenden Verhandlungen in Genf nicht vorangeht, könnte die Feuerpause auch schon wieder enden.