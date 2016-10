Zwei Tage nach dem Abbruch der Syrien-Gespräche haben die Außenminister von Russland und den USA nun doch wieder Kontakt aufgenommen. Auch Deutschland und Frankreich bemühen sich zu vermitteln. Die Lage in Aleppo hat sich derweil noch einmal verschlechtert.

Es ist zumindest ein kleiner Funken der Hoffnung, dass die diplomatischen Kanäle im Syrien-Konflikt nicht endgültig und gänzlich geschlossen wurden: Nachdem die USA am Montag den Dialog mit Russland über eine Waffenruhe in Syrien abgebrochen hatten, gab es nun doch wieder Kontakte zwischen den beiden Außenministern.

Sergej Lawrow und John Kerry hätten miteinander telefoniert, teilte das russische Außenministerium mit. Nach Angaben des russischen Außenministeriums kam das Gespräch auf Bitten der USA zustande. Syrien sei dabei nicht das einzige Thema gewesen.

Die USA hatten die Syrien-Gespräche mit Russland über die Umsetzung einer Feuerpause mit dem Vorwurf abgebrochen, die Regierung in Moskau halte sich nicht an ihre Zusagen. Russland wies dies zurück. Hintergrund des Streits sind die schweren Luftangriffen auf Ost-Aleppo. Dort ist die humanitäre Lage nach UN-Angaben katastrophal.

Diplomaten: "Das ist alles, was wir noch haben"

Frankreich kündigte zudem an, dass Außenminister Jean-Marc Ayrault in den kommenden Tagen nach Moskau und Washington reisen werde, um beide Staaten zur Annahme einer UN-Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand in Aleppo zu bewegen.

Sollte Russland sich dem entgegenstellen, werde man den Entwurf trotzdem zur Abstimmung vorlegen, verlautete aus französischen Kreisen. Dann würde für alle sichtbar werden, dass die Regierung in Moskau mit Syrien gemeinsame Sache mache. "Das ist alles, was wir noch haben", verlautete aus französischen Diplomatenkreisen. "Wir sind keine Idioten. Die Russen werden nicht von einem Tag auf den nächsten anfangen, die Menschenrechte zu respektieren. Aber wir haben sonst nichts, womit wir Druck auf sie ausüben können."

Die Außenminister Lawrow und Kerry am 22. September beim Treffen der Internationalen Syrien Unterstützungsgruppe in New York.

Der Kreml teilte mit, Präsident Wladimir Putin habe mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat über Syrien gesprochen. Dabei sei betont worden, dass die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um einen friedlichen politischen Prozess verstärkt werden müssten.

Das syrische Militär treibt seit Tagen mit russischer Unterstützung eine Großoffensive in Aleppo voran. Bei den schweren Luftangriffen wurde laut Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zufolge inzwischen auch die Wasserversorgung zerstört.

Diplomatische Initiative Berlins

Auch in Berlin gibt es Anstrengungen, den Lage in Syrien mit diplomatischen Mitteln zu stoppen. Auf Einladung Deutschlands werden am Donnerstag hochrangige Diplomaten der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und ein Vertreter der EU in Berlin zusammenkommen. Zudem will sich der Bundesaußenminister mit dem Syrien-Sondergesandten der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, treffen.

Steinmeier forderte "begrenzte Sicherheitsgarantien" der Konfliktparteien, um humanitäre Hilfskonvois zu ermöglichen. "Für das Internationale Rote Kreuz, den Roten Halbmond müssen geschützte Zugangsmöglichkeiten nach Ost-Aleppo geschaffen werden, um wenigstens in engen zeitlichen Grenzen den hungernden und durstenden Menschen zu helfen", sagte der Außenminister. In den von Rebellen gehaltenen und von Regierungstruppen belagerten Vierteln sind nach UN-Schätzungen etwa 275.000 Zivilisten eingeschlossen.

Es sei "unerträglich", dass der von den USA und Russland über Wochen ausgehandelte Waffenstillstand "nicht umgesetzt, nicht einmal getestet, sogar vom Assad-Regime und seinen Unterstützern wie von radikal-islamischen Gruppierungen gezielt torpediert wird", kritisierte Steinmeier. Dennoch müsse weiter nach Wegen gesucht werden, "das Sterben und das Morden zu beenden".

Steinmeier: Dieser Wahnsinn darf nicht weitergehen

Die syrische Armee hatte vor gut zwei Wochen eine von Russland und den USA vermittelte Waffenruhe nach sieben Tagen als beendet erklärt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtet, seitdem habe sie den Tod von mehr als 450 Zivilisten in Aleppo und der gleichnamigen Provinz dokumentiert. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Allerdings zeigen Satellitenbilder der Vereinten Nationen, dass in Aleppo im Zeitraum zwischen Mitte und Ende September zahlreiche Wohnhäuser und andere Gebäude zerstört wurden. Immer wieder trafen Bomben dabei auch Krankenhäuser.

"Die Bilder und Nachrichten aus Ost-Aleppo sind an Grausamkeit kaum noch zu übertreffen", erklärte Steinmeier. "Dieser Wahnsinn kann und darf nicht ewig weitergehen."

Russland, das die syrische Armee seit einem Jahr mit Luftangriffen unterstützt, bekräftigte, sein Ziel sei es, in Syrien extreme Gruppen wie die früher als Al-Nusra-Front bekannte Gruppe Dschabhat Fatah al-Scham zu bekämpfen. Diese wird von den UN als Terrorgruppe bezeichnet. Westliche Diplomaten sagen aber, dass im Osten Aleppos nicht mehr als zehn Prozent der noch anwesenden Kämpfer zur Al-Nusra-Front gehören.