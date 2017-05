Mangelhafte Kontrollen

Viele der Firmen in Hyderabad exportieren auch in die EU. Deshalb kommen regelmäßig Kontrolleure von deutschen Gesundheitsbehörden in die Werke, etwa aus Hamburg, Darmstadt oder Bayreuth. Aber sie kontrollieren nur, was innerhalb des Fabrikgeländes passiert - ob die Mittel ordentlich hergestellt werden. Was außerhalb passiert, spielt dabei keine Rolle. Die EU-Kontrolleure dürfen Umwelt- und Abwasserfragen gar nicht überprüfen. Es gebe dafür keine Rechtsgrundlage, erklärt die Hamburger Gesundheitsbehörde.