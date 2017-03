Brexit wird beantragt Startschuss zum Scheidungsdrama

Ihre Unterschrift hat Theresa May bereits unter die EU-Austrittserklärung gesetzt. Sobald diese am Mittag bei der EU eingeht, ist die Scheidung Großbritanniens von der EU offiziell eingereicht. In zwei Jahren soll die Trennung dann vollzogen sein.

Von Udo Schmidt, ARD-Studio London

Von der Euroskeptikerin zur Brexit-Gegnerin und dann zur strikten Brexit-Befürworterin: Folgt man den Worten der britischen Premierministerin Theresa May aus dem vergangenen Jahr, dann dürfte sie heute am Ziel ihrer Träume angekommen sein: "Brexit heißt Brexit und wir werden einen großen Erfolg daraus machen."

Genau das muss sich jetzt zeigen. Mit der Übergabe der Brexit-Erklärung in Brüssel heute Mittag läuft die Uhr. Exakt zwei Jahre Zeit bleiben, um die Austrittsbedingungen zu verhandeln. Nicht viel Zeit, meint etwa der frühere Top-Diplomat Simon Fraser: "Das Hauptproblem wird sein, dass die Verhandlungen so kompliziert sind." Es gehe schließlich nicht nur darum, wie Artikel 50 des Lissabon-Vertrags, in dem ein EU-Austritt geregelt ist, umgesetzt werde, so Fraser: "Es geht um die Gestaltung der Zukunft, um die weitere Zusammenarbeit mit Europa und um die Belange der Menschen in Großbritannien. Es ist eine große Aufgabe."

Der Basar ist eröffnet

Schon die Verhandlungen um die Kosten des Austritts aus der EU dürften sich zum klassischen Scheidungsdrama entwickeln - ein Rosenkrieg am Ärmelkanal wäre keine Überraschung. David Davis ist der Brexit-Minister, der im Namen Theresa Mays den Austritt managen wird und muss: "Ich weiß nichts genaues - 40, 50, 60 Milliarden - es gibt für keine Summe eine vernünftige Erklärung. Am Ende erwarten wir eine große Summe, die wir an die EU zahlen müssen, aber wir erwarten auch, dass unsere Rechte gewahrt werden." Also wird beispielsweise um Anteile Großbritanniens an EU-Einrichtungen gerungen, die gegen Pensionsansprüche verrechnet werden können - der Basar ist eröffnet.

Alle EU-Gesetze, die derzeit in Großbritannien gelten, müssen überarbeitet werden. 400 Millionen Pfund hat London für mehr als tausend Fachleute zur Verfügung gestellt, die diese Fleißarbeit nun unter größten Druck vollbringen müssen. Was geschieht mit den mehr als drei Millionen EU-Bürgern in Großbritannien? Schließlich sollen EU-Arbeitskräfte nicht mehr ungehindert ins Land dürfen. Was machen künftig die Briten, die auf dem Kontinent leben? Alles noch ungeklärt.

"Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen"

Und dann geht es um die Frage, wie Großbritannien nach dem Brexit die neuen Handelsbeziehungen zu Europa gestaltet. Ein Verhandlungsmarathon droht, meint Charles Grant, Direktor des Zentrums für Europäische Reformen: "Wirtschaftsverhandlungen sind etwas ganz besonderes: Sie funktionieren nur, wenn alle Konzessionen anbieten und es eine Übereinkunft erst gibt, wenn alle sich auf alles geeinigt haben."

Sie visiert einen harten Brexit an: Großbritanniens Premierministerin Theresa May.

In zwei Jahren, sagt Grant, sei das eigentlich nicht zu schaffen. Mit Theresa Mays Ankündigung vom 17. Januar, man strebe einen harten Brexit an, also den Austritt auch aus dem EU-Binnenmarkt, ist dieses Problem erst wirklich bedeutend geworden: "Ich möchte ein wirkliches globales Großbritannien, mit besten Beziehungen zu Europa, ein Land, das gute Beziehungen zu alten Freunden und genauso zu neuen Verbündeten pflegt." Diese neuen Verbündeten müssen sich aber erst finden.

Theresa May hat vorgesorgt. Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen, verkündete sie ebenfalls im Januar. Ein gefährlicher Weg, der ab heute beschritten werden könnte. Das sehen auch viele Brexit-Befürworter so und malen sich Staus an britischen Flughäfen und lange LKW-Schlangen in Dover aus.