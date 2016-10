Mariano Rajoy bleibt Ministerpräsident von Spanien. Das Parlament stimmte mit 170 zu 111 Stimmen für den Konservativen. Dass er nicht erneut scheiterte, verdankt er den Sozialisten.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Um 20.20 Uhr verkündet Parlamentspräsidentin Ana Pastor die Worte, auf die Mariano Rajoy zehn Monate lang gewartet hat. "Damit wurde Herrn Mariano Rajoy das Vertrauen ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch!"

Spanisches Parlament wählt Rajoy zum Ministerpräsidenten

tagesthemen 23:15 Uhr, 29.10.2016, Jörg Rheinländer, ARD Madrid







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-226729~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Rajoy hat es geschafft. Gut 300 Tage lang war seine Regierung nur noch geschäftsführend im Amt. Rajoy konnte keine Gesetze mehr durchbringen, keine Minister ernennen, keine Initiativen starten. Die Blockade ist zu Ende. Aber Rajoy weiß, dass er keine einfache Zeit vor sich hat. Schließlich wird er eine Minderheitsregierung anführen. "Ich will keinen Blankoscheck, meine Damen und Herren. Ich will Reife! Ich will, dass die Menschen merken, dass sie eine Regierung haben, die zum Regieren in der Lage ist!"

Sehen so Sieger aus? Spaniens Ministerpräsident Rajoy, nachdem ihn das spanische Parlament in zweiten Anlauf im Amt bestätigt hat.

Ein Appell, der vor allem an die Sozialisten gerichtet ist. Deren Parteispitze hatte nach langen, intensiven Diskussionen entschieden, Rajoy mit einer Enthaltung ins Amt zu verhelfen. 15 Abgeordnete wollten sich allerdings der Parteilinie nicht beugen - und stimmten mit Nein. Auch Pedro Sanchez konnte nicht über seinen Schatten springen. Der zurückgetretene Chef der Sozialisten legte kurz vor dem Wahlgang sein Abgeordnetenmandat nieder - aus Protest gegen den Kurs seiner Partei. Dabei kämpfte er mit den Tränen: "Ich möchte nicht verschweigen, wie schmerzhaft die Entscheidung ist, die ich getroffen habe. Ich musste einige Wochen nachdenken, welche Werte es zu verteidigen gilt und was verantwortungsvolles Handeln ist. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen."

"Wir denken, dass Sie nicht der Präsident sind, den Spanien verdient."



Antonio Hernando, Sprecher der Sozialisten

Über Monate hinweg hatte Sanchez dafür gekämpft, Rajoy um jeden Preis zu verhindern. Doch am Ende konnte er sich nicht durchsetzen - auch gegen seine eigene Partei nicht. Sie zeigte ihm am Ende die Tür. Denn wäre sie bei der kompromisslosen Linie von Sanchez geblieben, Spanien hätte wohl zum dritten Mal Neuwahlen erlebt. Dafür wollten die Sozialisten dann doch nicht verantwortlich sein. Parteisprecher Antonio Hernando kündigte allerdings eine harte Opposition an: "Weder Sie, Herr Rajoy, noch Ihr Projekt hat unser Vertrauen. Wir denken, dass Sie nicht der Präsident sind, den Spanien verdient. Aber noch viel weniger brauchen wir dritte Wahlen. Die Sozialisten werden jeden Ihrer Schritte überwachen."

Es dürfte nicht einfach werden

Rajoy wird künftig immer wieder um Hilfe bitten müssen. Für jedes Gesetz, jeden Beschluss muss er im Parlament Mehrheiten organisieren. Einer harten Opposition kann er sich dabei sicher sein - nicht nur von den Sozialisten, sondern vor allem von der Linkspartei Podemos. Deren Vorsitzender, Pablo Iglesias, sagte an die Adresse von Rajoy: "Sie haben die Grundlagen dafür gelegt, dass wir früher oder später die Wahlen gewinnen. Spanien hat sich verändert. Sie werden nur ein Nachklapp der Geschichte sein, es gibt längst ein neues Land, ein neues Spanien."

Einige Tausend Menschen gingen am Abend in Madrid auf die Straße, um gegen die neue Regierung Rajoy zu demonstrieren. Die meisten Spanier dürften aber einfach froh sein, dass die Hängepartie jetzt ein Ende hat.

Einige Tausend Menschen gingen am Abend in Madrid auf die Straße, um gegen die neue Regierung von Mariano Rajoy zu demonstrieren. Die Demonstration war von linken Gruppen organisiert worden, auch Abgeordnete von Podemos beteiligten sich daran. Keiner will heute darauf wetten, wie lange die neue Rajoy-Regierung halten wird. Doch die meisten Spanier dürften froh sein, nach zehn Monaten überhaupt mal wieder eine zu haben.

Rajoy als Ministerpräsident wiedergewählt

M. Dugge, ARD Madrid

29.10.2016 21:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.