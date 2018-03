Der russische Ex-Agent Skripal und seine Tochter kamen wohl zu Hause in Kontakt mit dem Nervenkampfstoff, der sie schwerst verletzte. Die britischen Ermittler fanden an der Haustür Spuren der Substanz.

Der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Yulia ist offenbar bei ihm zu Hause verübt worden. Die britische Polizei teilte mit, dass die höchste Konzentration des Gifts an der Tür des Wohnhauses von Skripal im englischen Salisbury gefunden wurde. "Wir konzentrieren deshalb einen großen Teil unserer Anstrengungen auf ihre Adresse und die Umgebung", sagte Dean Haydon, der Chef der Anti-Terror-Abteilung von Scotland Yard.

Giftspuren auch an anderen Orten gefunden

Bislang hatten sich die Behörden nicht dazu geäußert, wo Skripal und seine Tochter dem Gift ausgesetzt worden sein könnten. Untersucht wurden unter anderem ein Pub, ein Restaurant und ein Friedhof in Salisbury. Spuren des Gifts seien auch an anderen Stellen gefunden worden, allerdings nicht in der gleichen Konzentration, hieß es weiter.

Mehr als 250 Anti-Terror-Ermittler arbeiten Polizeiangaben zufolge rund um die Uhr an der Aufklärung des Attentats, bei dem bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Nervenkampfstoff des Typs Nowitschok eingesetzt wurde. Bislang seien mehr als 5000 Stunden Videomaterial von Überwachungskameras und mehr als 1350 sichergestellte Gegenstände ausgewertet worden, sagte Haydon.

Ex-Agent und Tochter noch immer in Lebensgefahr

Der frühere russische Doppelagent und seine Tochter Yulia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Beide liegen mit lebensbedrohlichen Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus.

Großbritannien macht Russland für den Angriff verantwortlich und hat die Ausreise russischer Diplomaten angeordnet. Etliche westliche Verbündete schlossen sich an und wiesen ebenfalls Diplomaten aus, darunter die USA und auch Deutschland. Russland weist die Vorwürfe zurück und kündigte eine Reaktion auf die Strafmaßnahmen an.

An der Aufklärung des Giftanschlags hat sich Russland bislang nicht beteiligt. Den britischen Behörden zufolge werden die Ermittlungen wohl noch Monate andauern.