Zeitenwende in Simbabwe Mugabe tritt zurück

In Simbabwe geht eine Ära zu Ende: Nach fast 40 Jahren an der Macht ist Präsident Robert Mugabe jetzt offenbar doch zurückgetreten. Das teilte Parlamentspräsident Jacob Mudenda mit. Im Parlament brach Jubel aus.

Nach 37 Jahren an der Macht ist Simbabwes Präsident Robert Mugabe zurückgetreten. Er habe die Entscheidung freiwillig getroffen, heißt es in einem veröffentlichten Brief Mugabes. Der Rücktritt wird demnach sofort wirksam. Als Parlamentspräsident Jacob Mudenda das Parlament über das Schreiben informierte, brach unter den Abgeordneten Jubel aus.

Amtsenthebungsverfahren

Zuvor hatte das Parlament ein Verfahren zur Amtsenthebung von Mugabe eingeleitet. Der Vorstoß wurde von Abgeordneten der Regierungspartei Zanu-PF und der führenden Oppositionspartei MDC unterstützt. Vor dem Parlament demonstrierten Tausende gegen den 93-Jährigen.

Ein Ultimatum, bis Montagmittag freiwillig zurückzutreten, hatte Mugabe verstreichen lassen. Der von ihm gefeuerte Vizepräsident Emmerson Mnangagwa forderte Mugabes Rücktritt.

Geweigert zurückzutreten

Das Militär hatte in Simbabwe Mitte vergangener Woche die Macht übernommen und Mugabe unter Hausarrest gestellt. Die Militärführung drängte ihn zum Rücktritt. Die Regierungspartei Zanu-PF wählte Mugabe am Sonntag als Vorsitzenden ab und schloss ihn aus der Partei aus. Als Nachfolger wurde - in Abwesenheit - Emmerson Mnanagagwa gewählt. Er genießt auch die Unterstützung des Militärs.

Mugabe hatte das ehemalige Rhodesien 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien geführt. Er war zunächst Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde. Seine Gegner werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für Misswirtschaft verantwortlich.