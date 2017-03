"Zunehmend destabilisierendes Verhalten" - der UN-Sicherheitsrat hat die jüngsten Raketentests Nordkoreas einstimmig verurteilt. Heute gibt es zudem eine Dringlichkeitssitzung. China rief zu Gesprächen auf.

Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas einstimmig verurteilt. Zugleich äußerte der Rat in einer von den USA eingebrachten Erklärung seine Besorgnis über das "zunehmend destabilisierende Verhalten" der Regierung in Pjöngjang.

Der Sicherheitsrat erklärte, seine Mitglieder beobachteten die Situation und würden "weitere bedeutende Maßnahmen" ergreifen. Zuletzt waren die schon verhängte Sanktionen gegen Nordkorea verschärft worden.

Heute kommt das Gremium zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Vier Raketen ins Meer abgefeuert

Nordkorea hatte am Montag laut japanischen Angaben vier Raketen in das Meer abgefeuert. Der Raketentest ist möglicherweise eine Antwort auf das jährliche gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA. Nordkorea sieht in diesen Übungen eine Vorbereitung auf einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel und hat mit "starken Vergeltungsmaßnahmen" gedroht.

Zuletzt hatte Nordkorea im vergangenen Monat eine Rakete getestet. Dabei handelte es sich der Regierung in Pjöngjang zufolge um ein neues Geschoss mit mittlerer bis längerer Reichweite, das auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden könne. Bereits im vergangenen Jahr hatte Nordkorea mehr als zwanzig Raketentests und zwei Atomtests absolviert und damit gegen Resolutionen der Vereinten Nationen verstoßen.

China mahnt

China warnte vor einem schweren Konflikt mit Nordkorea. Zur Lösung des Streits forderte Außenminister Wang Yi einerseits die USA und Südkorea auf, ihre Manöver einzustellen, und appellierte andererseits an Nordkorea, die Atom- und Raketentests auszusetzen.

Das werde helfen, aus dem "Sicherheitsdilemma" herauszukommen und wieder Gespräche aufzunehmen, sagte Wang. Beide Seiten steuerten auf einem beschleunigten Kollisionskurs. Es sei Chinas Aufgabe, sie zu bremsen.