Medienwirksam hatten Russland, die Türkei und der Iran für Januar zu einem "Friedenskongress" für Syrien geladen - und dann das: 40 syrische Oppositionsgruppen haben die Teilnahme abgesagt. Begründung: Russland sei ein "Aggressorstaat", der Kriegsverbrechen begehe.

Syrische Rebellengruppen lehnen die von Russland angeregte Friedenskonferenz in Sotschi ab. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die von etwa 40 Gruppen unterzeichnet wurde. Darunter befinden sich Milizenverbände, die an früheren Runden der Friedensgespräche unter Leitung der Vereinten Nationen (UN) in Genf teilnahmen.

"Russland ist ein Aggressorstaat, der Kriegsverbrechen gegen Syrer begangen hat", heißt es zur Begründung in der Erklärung. Die Regierung in Moskau stützt Syriens Präsident Baschar al-Assad militärisch und hat ihn damit vor dem Untergang bewahrt. Nach Angaben von Aufständischen kamen in dem Bürgerkrieg bei willkürlichen russischen Luftangriffen abseits der Front Hunderte von Zivilisten ums Leben. Russland hat stets betont, nur feindliche Kämpfer anzugreifen.

Die drei Präsidenten, Rouhani, Putin und Erdogan, demonstrierten in Sotschi Einigkeit.

Konferenz für Ende Januar geplant

Auf Anregung der Regierung in Moskau soll am 29. und 30. Januar eine Syrien-Konferenz im russischen Sotschi stattfinden. Putin hatte im November - bei einem Treffen mit den Präsidenten des Iran und der Türkei in Sotschi - betont, es sei am syrischen Volk, selbst über seine Zukunft zu entscheiden; die drei Länder wollten dabei helfen.

Bisher laufen Friedensgespräche für Syrien in der kasachischen Hauptstadt Astana. Parallel dazu finden Verhandlungen unter UN-Leitung in Genf statt. Die Bemühungen kamen bislang jedoch nur schleppend voran. Zum einen sind die Fronten zwischen syrischer Regierung und Opposition verhärtet. Zum anderen greifen die drei Vermittler-Länder aktiv und teilweise mit unterschiedlichen Absichten in den Krieg ein. So wehrt sich etwa die Türkei gegen die Teilnahme einiger kurdischer Organisationen an Gesprächen.

