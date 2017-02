Moskau hat offenbar neue Raketensysteme installiert und damit gegen einen Abrüstungsvertrag verstoßen. Das berichtet CNN unter Berufung auf die US-Regierung. Zudem sei ein russisches Kriegsschiff vor der US-Küste aufgetaucht. Putin teste Trump, zitiert AP Senator McCain.

CNN-Informationen zufolge hat Russland neue Raketensysteme stationiert und damit den russisch-amerikanischen INF-Vertrag gebrochen. Der US-Sender beruft sich auf Quellen in der US-Regierung. Auch die "New York Times" hatte darüber berichtet. "Die russische Föderation verletzt weiterhin ihre Pflichten aus dem INF-Vertrag", heißt es in einem Statement des US-Außenministeriums, das CNN vorliegt.

Demnach sei Russland der Besitz, das Produzieren und das Testen von Boden-Boden-Lenkraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern verboten. Der 1988 in Kraft getreten INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces, also etwa nukleare Mittelstreckensystem) regelt die Vernichtung aller nuklear bestückbaren Mittelstreckensysteme.

Es gab offenbar weitere Provokationen

CNN berichtete über weitere Provokationen von russischer Seite. Unter anderem soll ein Kriegsschiff vor der Atlantikküste des US-Bundesstaates Delaware aufgetaucht sein. Einen Zwischenfall mit einem US-Kriegsschiff und russischen Kampfflugzeugen im Schwarzen Meer dementierte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Russlands Stationierung eines Raketensystems stelle eine bedeutende Bedrohung für die US-Kräfte in Europa und deren NATO-Verbündete dar, sagte der republikanische US-Senator John McCain laut der Nachrichtenagentur AP. Seiner Ansicht nach "teste" Russlands Präsident Putin Trump.

Bereits vor drei Jahren hatte die US-Regierung unter Barack Obama Russland beschuldigt, den INF-Vertrag verletzt zu haben, indem es ein entsprechend verbotenes Raketensystem entwickele und teste. Russland widersprach und sagte, es habe den Pakt nicht gebrochen.

Trump erwartet Krim-Rückgabe

Heute wird US-Verteidigungsminister James Mattis an seinem ersten NATO-Treffen in Brüssel teilnehmen. Die Berichte könnten dort zum Thema werden aber auch die amerikanisch-russischen Beziehungen verschlechtern.

Ärger könnte auch beim Thema Ukraine drohen. So fordert US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Sprechers, dass Russland die Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgibt. "Präsident Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er von der russischen Regierung erwartet, dass sie die Gewalt in der Ukraine deeskaliert und die Krim zurückgibt", sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer,

Russland hatte sich die Schwarzmeerhalbinsel Krim im Jahr 2014 einverleibt. Als Reaktion hatten die Vereinigten Staaten unter dem damaligen Präsidenten Obama und die Europäische Union gegen Russland Sanktionen erlassen. Trump hatte im Wahlkampf noch in Aussicht gestellt, die Krim-Annexion anzuerkennen.