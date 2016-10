Nun soll es plötzlich gar keine Pläne zu einem Tankstopp russische Schiffe im spanischen Ceuta gegeben haben. Es habe keine Anfrage an Spanien gegeben, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Es widersprach damit der eigenen Botschaft in Madrid und Statements der NATO.

Erst ein halb öffentlicher Streit in der NATO, dann die Absage, nun das Dementi: Die Fahrt eines russischen Kriegsschiffsverbands von Murmansk bis ins östliche Mittelmeer schlägt weiter hohe Wellen. Der Streit dreht sich um die spanische Exklave Ceuta. Dort sollten zwischen dem 28. Oktober und 2. November angeblich einzelne oder alle russischen Schiffe der Flotille rund um den Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" Treibstoff bunkern. In der NATO sorgte dies für Verärgerung, nun soll alles anders gewesen sein.

Das russische Verteidigungsministerium dementierte, dass es eine solche Anfrage überhaupt gab. Der Verband habe alle notwendigen Ressourcen, um seine Aufgaben zu erfüllen, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow der Agentur Interfax.

Russische Botschaft ruderte zurück

Zuvor hatte am Nachmittag ein Sprecher der russischen Botschaft in Madrid der Nachrichtenagentur AP bestätigt, dass die Anfrage zu einem Tankstopp in Ceuta zurückgezogen worden sei. Details zur Begründung nannte Botschaftsmitarbeiter Wasily Nioradze nicht.

Damit kam die russische Botschaft vermutlich einer spanischen Absage zuvor und befreite Madrid aus einer diplomatisch misslichen Lage.

NATO auf Distanz zu Spanien

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte zwar, dass am Ende jedes Bündnismitglied entscheide, ob es russische Schiffe betanke. Gleichzeitig äußerte sich aber besorgt darüber, dass die Flugzeuge der "Admiral Kusnezow" im Syrien-Krieg eingesetzt werden könnten.

Deutlicher äußerte sich der britische Verteidigungsminister Michael Fallon, der das spanische Angebot scharf kritisierte. Es wäre äußerst besorgniserregend, wenn ein NATO-Mitglied einen russischen Verband unterstützen würde, "der am Ende möglicherweise syrische Zivilisten bombardiert".

Auch EU-Politiker äußerten ihr Unverständnis. "Es ist skandalös, dass Spanien, ein Mitglied der NATO und der EU, der russischen 'Kusnezow'-Flotte erlauben will, auf spanischem Territorium aufzutanken und technische Unterstützung zu erhalten", empörte sich der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstad auf Facebook.

Auch von der britischen Küste war die Rauchsäule über der "Admiral Kusnezow" gut zu erkennen.

Viel Lärm, viel Rauch

Damit endet das nächste Kapitel einer sowohl von der NATO als auch von Russland mit viel Lärm begleiteten Fahrt. Ende September hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu die Entsendung des Marineverbands ins östliche Mittelmeer angekündigt. Neben der "Admiral Kusnezow" gehören dazu der Raketenkreuzer "Peter der Große", zwei Kriegsschiffe zur U-Boot-Bekämpfung und vier Begleitschiffe. Möglicherweise wird der Verband von einem oder mehreren U-Booten eskortiert.

Bereits in der Nordsee und später im Ärmelkanel wurde der Verband dann von NATO-Kriegsschiffen beobachtet und begleitet. Das westliche Militärbündnis stellte dabei immer wieder die Frage nach der See- und Kampftauglichkeit der in die Jahre gekommenen "Admiral Kusnezow". Britische Medien spotteten über die weithin schwarze Rauchfahne des einzigen russischen Trägers.

Für den Kriegseinsatz in Syrien sind die Flugzeuge des Trägers nicht wirklich notwendig. Russland nutzt je eine Luftwaffenbasis in Syrien und Iran, die schwerere und mehr Flugzeuge aufnehmen können. Dazu kommen Basen in Südrussland, von denen Langstreckenbomber starten können. Die "Admiral Kusnezow" wurde hingegen nicht primär für Operationen gegen Landziele konzipiert. Ihre Jets sollten vielmehr russische Marineverbände gegen feindliche Flugzeuge schützen. Bei dem Mittelmeer-Einsatz spielt Propaganda eine große Rolle - die Russlands und der NATO.