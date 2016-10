Spanien hat Ärger mit der NATO, weil die Regierung mehreren russischen Kriegsschiffe das Auftanken in der Exklave Ceuta erlauben will. Die Flotte könnte gegen Ziele in Syrien angreifen. Angesichts der NATO-Kritik erwägt Spanien nun einen Rückzieher.

Scharf beobachtet von der NATO bewegt sich derzeit ein russischer Flottenverband um den Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" Richtung östliches Mittelmeer. Die Kampfflugzeuge des Trägers könnten in den Syrien-Krieg eingreifen.

Auftanken will die russische Marine unter anderem in Ceuta, der spanischen Exlave in Nordafrika. Eine entsprechende Erlaubnis der Spanier liegt offenbar vor - zum Ärger der NATO. Und von EU-Politikern: "Es ist skandalös, dass Spanien, ein Mitglied der NATO und der EU, der russischen 'Kusnezow'-Flotte erlauben will, auf spanischem Territorium aufzutanken und technische Unterstützung zu erhalten", empörte sich der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstad auf Facebook. Auch ein Sprecher der britischen Regierung protestierte gegen den Stopp. Man sei "beunruhigt über die spanische Gastfreundschaft für die russische Marine".

Spanien will Erlaubnis überdenken

Die NATO befürchtet, dass Russland und Syrien mit Hilfe der Schiffe ihre Angriffe auf die Rebellengebiete der Stadt Aleppo verstärken und dadurch weitere Zivilisten ums Leben kommen könnten. Entsprechend unter Druck steht die spanische Regierung, den Zwischenstopp nicht zu erlauben. Sie erklärte, sie überprüfe die russische Anfrage. Das spanische Außenministerium verwies aber auch darauf, dass russische Schiffe seit Jahren in spanischen Häfen Betankungs- und Versorgungsstopps einlegten. Derartige Zugeständnisse würden von Fall zu Fall unter totaler Transparenz entschieden.

Der russische Flottenverband um den Flugzeugträger "Admiral Kusnezow"

NATO befürchtet "Plattform für Angriffe"

Die NATO bemühte sich nun, die Wogen zu glätten. Die Entscheidung über die Betankung eines russischen Flottenverbands auf dem Weg nach Syrien liege bei ihren Mitgliedern. Darüber müsse "jede Nation entscheiden, dies ist seit vielen, vielen Jahren NATO-Politik", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er bekräftigte aber die Sorge der NATO, dass der russische Flottenverband als "Plattform für Angriffe" in Syrien eingesetzt werden könnte. Alle NATO-Alliierten seien sich dessen bewusst. Andererseits sei es bisher auch gängige Praxis, dass russische Schiffe Besuche in Häfen von NATO-Staaten machten.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte Ende September die Entsendung des Marineverbands ins östliche Mittelmeer angekündigt. Neben der "Admiral Kusnezow" gehören dazu auch der Raketenkreuzer "Peter der Große", zwei Kriegsschiffe zur U-Boot-Bekämpfung und vier Begleitschiffe. Möglicherweise wird der Verband von einem oder mehreren U-Booten eskortiert. Vor einer Woche hatte der Flottenverband die Nordsee und anschließend den Ärmelkanal passiert.