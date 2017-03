Vor kurzem herrschte noch offene Feindseligkeit zwischen Russland und der Türkei. Doch davon ist nichts mehr zu spüren, als Kremlchef Putin Präsident Erdogan in Moskau empfängt - es wird viel gelobt und auch wieder türkisches Obst und Gemüse gegessen.

Zu Beginn seines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat der russische Staatschef Wladimir Putin die Zusammenarbeit mit der Türkei im Syrienkrieg als effektiv gelobt. Man arbeite aktiv an einer Lösung für den Konflikt. Einen so vertrauensvollen Dialog Russlands mit der Türkei zu Syrien habe niemand zuvor erwartet, sagte Putin.

Russland und die Türkei hatten Ende Dezember eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland vermittelt, in das viele Staaten militärisch eingreifen. Im Januar und Februar hatten sie in Kasachstan Gespräche zwischen Regierungs- und Oppositionsvertretern vermittelt. Eine neue Runde soll in der kommenden Woche in Astana beginnen.

Zwar unterstützen beide Länder unterschiedliche Konfliktparteien in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien, denn Moskau steht an der Seite von Präsident Baschar al-Assad, während die Türkei seine Feinde unterstützt. Doch die allgemein wieder verbesserten Beziehungen zwischen beiden Ländern führten auch zu einer immer engeren Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt. Dort koordinieren sie unter anderem auch ihre Einsätze gegen die Terrormiliz Islamischer Staat.

Einfuhrverbote teilweise aufgehoben

Putin und Erdogan betonten russischen Agenturen zufolge, dass sich die noch vor wenigen Monaten zerrütteten Beziehungen ihrer Länder schnell wieder verbessert hätten. Der Abschuss eines russischen Kampfjets durch das türkische Militär 2015 hatte zu einem Zerwürfnis geführt. So hatte Russland die Türkei unter anderem mit Sanktionen bestraft.

Erst nach einer Entschuldigung Erdogans im Juni 2016 normalisierte sich das Verhältnis wieder. Zum Treffen der beiden Präsidenten hob die Führung in Moskau nun ein Einfuhrverbot für Obst und Gemüse teilweise auf. Unter anderem dürften wieder Zwiebeln, Nelken, Blumenkohl und Brokkoli aus der Türkei nach Russland geliefert werden, hieß es in einer Mitteilung. In Kraft bleibe aber ein Importverbot für Tomaten, eines der wichtigsten türkischen Exportprodukte. Bereits im Oktober hatte Moskau das Embargo für einzelne Agrarerzeugnisse aufgehoben.

Es ist Erdogans zweiter Besuch in Russland seit August 2016. Geplant waren auch Gespräche zahlreicher Regierungsvertreter beider Länder. Russische Experten sagen, dass Erdogan auch wegen der Spannungen mit dem Westen den Schulterschluss mit Moskau suche.