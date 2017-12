Putin-Pressekonferenz Der Herr der Plakate

65 Fragen in fast vier Stunden. Die jährliche Pressekonferenz von Russlands Präsident Putin gab einen guten Einblick in sein Verständnis von Opposition. Und in sein Selbstbild: Putin sieht sich als politischer Übervater.

Von Ina Ruck, WDR

Mit Applaus wird er empfangen - ein ungewöhnlicher Einstieg in eine Pressekonferenz, aber es hat sich seit Jahren so eingebürgert. Mehr als ein Dutzend solcher Jahrespressekonferenzen hat der Präsident schon abgehalten. Das Bild ist immer das gleiche - vorn auf der Bühne sitzt Wladimir Putin, ihm gegenüber buhlen Hunderte von Journalisten um die Chance, eine Frage stellen zu dürfen. Mehr als 1600 sind es diesmal - Reporter aus den hintersten Winkeln des Landes sind angereist, die Hauptstadtpresse ist da, Auslandskorrespondenten, Star-Moderatoren der großen Sender.

"Großvater Putin"

Putin blickt von seinem Podium in einen Wald von selbstgemalten Plakaten. Ein Schild mit möglichst auffälliger Beschriftung hochzuhalten, oder auch mal ein Stofftier, gilt als erprobtes Mittel, seine Aufmerksamkeit zu erregen.

"Gebt ihr das Mikrofon" - Putin wählt aus, wer ihm eine Frage stellen darf.

Es funktioniert auch diesmal. "Da hinten hält ein Fräulein ein Plakat, auf dem steht 'Putin, bye-bye'. Gebt ihr das Mikrofon". Eine kleine Schrecksekunde lang mag man an Palastrevolution denken, doch die junge Frau aus der russischen Region Tatarstan beeilt sich, den Irrtum aufzuklären. Nicht bye-bye, sondern Babaj stehe dort. Und das heiße in ihrer Heimat schlicht "Großvater" - für die Kinder in Tatarstan sei er "Babaj Putin". Ob das freche Wortspiel geplant war, bleibt offen.

Mehr zum Thema Putin kandidiert bei Präsidentenwahl 2018

Pressekonferenz als Bürgersprechstunde

Die meisten Fragen, die dem Präsidenten in fast vier Stunden gestellt werden, sind freundlicher Natur, drehen sich um typische Alltagsprobleme in der Provinz - mit der Bitte, Putin möge helfen. Es geht um neue Straßen oder Brücken, um die Ausstattung von Kindergärten.

Irgendwie hat es auch der Direktor einer Fischfabrik aus Murmansk in den Saal geschafft. Er sei gar kein Journalist, gesteht er - und erzählt dann sehr emotional vom schlechten Zustand der Branche. Eine Pressekonferenz als Bürgersprechstunde.

Hat Putin Angst vor Konkurrenz?

Die Journalistin Xenia Sobtschak tritt bei der Präsidentschaftswahl gegen Putin an.

Doch es gibt auch kritische Töne. Mutig fragt eine Reporterin, ob Russland wirklich ein Rechtsstaat sei. Denn während Oppositionelle wie Aleksej Nawalny immer wieder festgenommen würden, liefen die Drahtzieher politischer Morde frei herum.

Nein, sagt Putin knapp, in Russland werde nicht mit zweierlei Maß gemessen. Warum es politischen Gegnern so schwer gemacht werde, bei Wahlen zu kandidieren, fragt die Journalistin eines oppositionellen Internetsenders, die selbst als Präsidentschaftskandidatin antreten will. Ob die Staatsmacht etwa Angst habe vor Konkurrenz?

Putin gibt Jahrespressekonferenz

tagesschau 17:00, 14.12.2017, Udo Lielischkies, ARD Moskau







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-356745~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Niemand wolle einen "Majdan" in Russland

Es gebe keine ernsthafte politische Konkurrenz, sagt Putin - auch, weil es den Russen wirtschaftlich besser gehe als in vielen Jahren zuvor. Politische Gegner könnten dem wenig entgegensetzen. Er zeichnet ein Bild von einer auf Krawall ausgerichteten Opposition ohne politisches Programm, von Destabilisierung und Straßenprotesten. Niemand in Russland wolle einen "Majdan" wie in der Ukraine, niemand wolle einen Umsturz. Vielleicht war diese Antwort die aussagekräftigste der knapp vierstündigen Veranstaltung: Putin selbst, glauben seine Kritiker, fürchte nichts mehr, als aus dem Amt gejagt zu werden.

Außenpolitische Erfolge

Doch davon ist er weit entfernt. Im Gegenteil - dank seiner außenpolitischen Erfolge sitzt er umso fester im Sattel. Mit seinem riskanten Eingreifen in Syrien hat Putin auch weltpolitisch an Gewicht gewonnen. Das zögerliche und unentschiedene Auftreten der Amerikaner lässt ihn immer mutiger agieren. Längst hat er sich engsten US-Verbündeten wie Saudi-Arabien oder Ägypten angenähert, im Nahen Osten ist Russland wieder ein entscheidender Faktor. Und tatsächlich hat Russlands Eingreifen in Syrien das Land stabilisiert - wenn auch anders, als man sich das im Westen gewünscht hätte.

Wer ein originelles Plakat in die Höhe hält, hat bessere Chancen, eine Frage stellen zu dürfen. 1600 Journalisten hoffen darauf, an die Reihe zu kommen.

US-Wahleinmischung in Russland?

Auch das Thema US-Wahl und der Vorwurf russischer Einflussnahme kommen auf der Pressekonferenz zur Sprache. Als ein ABC-Reporter nach möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland fragt, wird Putins Tonfall schärfer. Frei erfunden sei das. Die amerikanische Opposition habe Trump diskreditieren wollen.

Putin scheint die mehrstündige Pressekonferenz zu genießen.

Versuchte Wahl-Einmischung sieht er vielmehr in umgekehrter Richtung: die Amerikaner wollten mit dem Thema Doping die russische Präsidentschaftswahl beeinflussen. Ihr Kronzeuge, der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, sei, deutet Putin an, vom FBI möglicherweise unter Drogen gesetzt worden. An der zustimmenden Reaktion vieler russischer Journalisten im Saal ist abzulesen, wie sehr das Thema schmerzt.

Zur Präsidentschaftswahl will Putin als unabhängiger Kandidat antreten, nicht mehr im Namen der Regierungspartei Einheitliches Russland. Vielleicht, weil die immer unbeliebter wird - vielleicht aber auch, weil Putin sich längst als politischen Übervater sieht, jenseits aller Parteigrenzen.

Ina Ruck hat die Pressekonferenz per Livestream von Köln aus verfolgt.