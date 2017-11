Robert Mugabe Erst Versöhner, dann Despot

Einst beliebt im Volk und Liebling des Westens wandelte sich Robert Mugabe immer mehr zum Despoten. Er ging brutal gegen seiner Gegner vor - und ignorierte den Willen der Wähler. Unser Korrespondent über die wechselhafte Geschichte von Simbabwes Machthaber.

Von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Studio Südafrika

In einem vollen Stadion, als Revolutionsheld bejubelt von seinen Anhängern, den bösen Westen verteufelnd - so hat sich Robert Mugabe am liebsten präsentiert. Mugabes Aufstieg zur Macht begann vor fast 40 Jahren. Nach vielen Jahren als Freiheitskämpfer gewann er 1980 überlegen die international vermittelten Parlamentswahlen und wurde Premierminister.

Wer einen Rachefeldzug gegen die weiße Minderheit erwartet hat, wurde überrascht: "Ich kann nicht hassen. Mein Herz sagt mir, dass ich mit allen befreundet sein will. Ich hasse niemanden, egal was er mir angetan hat. Wir haben das erreicht, wofür wir gekämpft haben. Warum sollten wir die Verlierer hassen?"

Einst Kornkammer Afrikas

Schöne Worte, denen reichlich Taten foltgen: Mugabe machte Simbabwe dank seiner florierenden Landwirtschaft zur Kornkammer des Kontinents. Das Bildungs- und Gesundheitssystem waren vorbildlich. Mugabe wurde zum Liebling des Westens. Der schaute auch weg, als Mugabe sein anderes Gesicht zeigte. Das des skrupellosen Machthabers. Im Matabeleland, der Hochburg seiner politischen Rivalen, lässt er ein Blutbad anrichten. Zwischen 10.000 und 20.000 Menschen werden getötet.

Im Jahr 2000 verlor Mugabe eine Volksabstimmung, die ihm mehr Macht sichern sollte und entwickelt sich endgültig vom Versöhner zum gnadenlosen Despoten. Aus der eigentlich sinnvollen Landumverteilung wurde ein Exzess gegen weiße Farmer. "Ihr seid jetzt unsere Feinde. Denn ihr habt euch wie Feinde Simbabwes benommen. Und uns sehr verärgert", sagte er damals.

Der Westen verhängte Sanktionen gegen Simbabwe. Mugabe nutzte das, um gegen eine angebliche neokolonialistische Verschwörung zu wettern. Seine Politik brachte das Land an den Rand des Abgrunds. Die Arbeitslosigkeit stieg auf zuletzt fast 90 Prozent. Die einstige Kornkammer ist auf Mais-Spenden angewiesen, damit die Simbabwer nicht verhungern.

Mugabe terrorisiert das Land

Bei der Wahl 2008 kassierte Mugabe eine klare Niederlage - und ignorierte den Willen des Volkes. Er überzieht das Land mit Terror. Am Ende kam es zu einer von Nachbarstaaten vermittelten Zwangskoalition mit seinem großen Rivalen Morgan Tsvangirai. Bei der folgenden Wahl landete Mugabe einen Erdrutschsieg begleitet von lauten Betrugsvorwürfen. Mit 89 Jahren hatte er Simbabwe wieder fest in seinem eisernen Griff. Bis jetzt.

Im persönlichen Gespräch kann Mugabe durchaus humorvoll und charmant sein. Ein greiser Diktator als Geschichtenerzähler. "Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gestorben bin, wenn man den Europäern Glauben schenkt. Ich bin gestorben, gestorben, gestorben. Auch als Toter bin ich immer wieder gestorben. Aber sie haben nie über meine Wiederauferstehung gesprochen."

Robert und Grace Mugabe: "Teile und Herrsche"-Machtspiele

Mugabes Alter hinterlässt Spuren

In den vergangenen Jahren hat man Mugabe das Alter zunehmend angesehen. Der 93-Jährige schlief öffentlich in Sitzungen, stolperte von Bühnen und war häufig zur medizinischen Behandlung im Ausland. Aber bis zuletzt hat er versiert die "Teile und Herrsche"-Machtspielchen gespielt - unterstützt von seiner machthungrigen Ehefrau Grace.

Er wolle im Amt sterben, hat Mugabe mal gesagt. Und viele Simbabwer befürchteten, dass er es wirklich ernst meint. Dass seine Ära nun wohl zu Ende geht, werden die meisten Menschen im Land mit enormer Erleichterung aufnehmen.

Porträt Robert Mugabe: Despot fast ohne Verfallsdatum

Jan-Philippe Schlüter, ARD Johannesburg

