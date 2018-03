Polen hat von den USA Flugabwehrraketen im Wert von 3,8 Milliarden Euro gekauft. Der polnische Verteidigungsminister sagte, die Raketen garantierten Polens Sicherheit - auch mit Blick auf Russland.

Polen und die USA haben einen Milliarden-Vertrag über den Kauf von US-Flugabwehrraketen des Typs Patriot besiegelt. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak unterzeichnete in Warschau das Dokument, wonach Polen 4,75 Milliarden US-Dollar (3,8 Milliarden Euro) für das Abwehrsystem bezahlt. Die Lieferung der ersten Batterien ist demnach ab 2022 geplant. Blaszczak sagte, das Patriot-Abwehrsystem habe sich in zahlreichen Staaten bewährt und garantiere Polens Sicherheit.

Russische Militärpräsenz an Grenzen

Polen und die Staaten im Baltikum sorgen sich wegen der russischen Militärpräsenz an ihren Grenzen. Im vergangenen Jahr hatte die NATO in Polen sowie in Estland, Lettland und Litauen vier multinationale Bataillone stationiert. Das Bataillon in Litauen wird von der Bundeswehr geführt. Die Aufrüstung im Baltikum und in Polen, dem ehemaligen Einflussgebiet der Sowjetunion, sorgt wiederum in Moskau für Irritationen.

Das Patriot-Raketensystem bietet Schutz vor angreifenden Flugkörpern. Die bodengestützten Batterien sind mobil, die Abschussrampen können auf Lkws montiert werden. Mit den Lenkwaffen können Flugzeuge, Raketen und Marschflugkörper in der Luft zerstört werden.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Polen | Warschau