Mit einem Zwischenstopp Millionen sparen

Denn soll ein Flugzeug in die EU eingeführt werden, fällt Einfuhrumsatzsteuer, die Mehrwertsteuer, an. In Deutschland 19, in Hamiltons Heimat Großbritannien und in Monaco, wo er offiziell lebt, 20 Prozent. Hamiltons Bombardier ist laut den "Paradise Papers" gut 20 Millionen Euro wert. Da sind 20 Prozent ganze vier Millionen Euro Steuern. Muss ja nicht sein. Dank der Isle of Man. Denn die hat ein Abkommen mit Großbritannien zu dem Thema. Wurde ein Flugzeug hier importiert, darf es in der EU steuerfrei fliegen. Und die Isle hilft beim Steuern sparen. Mit dem besonderen Modell wirbt auch die Private Jet Company der Isle: "Und unsere Isle of Man Niederlassung hilft Ihnen, einige sehr spezielle Steuervorteile zu erzielen, wenn Sie ein neues Flugzeug kaufen, um es in die EU zu importieren."