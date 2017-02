Was lief schief mit den Gewinnerkarten?

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) ist für die geheime Zählung und Auswertung der Stimmen der mehr als 6600 Mitglieder der US-Filmakademie zuständig. Wenn dies geschehen ist, werden 24 Karten mit den Gewinnern gedruckt und in Umschläge verpackt - und das gleich zweimal, zur Sicherheit. Ein vollständiger Satz Umschläge kommt in eine spezielle Aktentasche von PwC-Mitarbeiter Brian Cullinan, der andere Satz kommt in die Tasche von PwC-Mitarbeiterin Martha L. Ruiz.



Die beiden PwC-Mitarbeiter stehen mit ihren Aktentaschen an der Seite der Oscar-Bühne - einer links, einer rechts. Je nachdem, von welcher Seite ein Laudator auf die Bühne kommt, nimmt er einen Umschlag von Ruiz oder von Cullinan entgegen. Damit es dabei nicht zu einem

Durcheinander kommt, ist die Preiskategorie vorne auf dem roten Umschlag aufgedruckt.



Beatty und Dunaway haben trotz des Aufdrucks schlicht den falschen Umschlag erhalten, wie PwC mittlerweile in einem Statement bekanntgab. Es wurden also anscheinend versehentlich beide Emma-Stone-Umschläge ausgehändigt - einmal von links an Leonardo DiCaprio (der den Preis für die weibliche Hauptrolle verkündete) und einmal von rechts an Warren Beatty (der eigentlich den Umschlag für den besten Film erhalten sollte). "Wir untersuchen derzeit, wie das

passieren konnte, und bedauern zutiefst, dass das vorgefallen ist", teilte PricewaterhouseCoopers inzwischen mit.