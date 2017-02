Oscars 2017 Nicht nur Party, auch Protest

Hollywood setzt ein Zeichen gegen Ausgrenzung: Kurz vor der Oscar-Verleihung protestierten Stars wie Jodie Foster für die Rechte von Einwanderern und für Pressefreiheit. Die Nominierten für die Auslands-Oscars- unter ihnen Maren Ade - beklagen ein "Klima des Fanatismus" in den USA.

Maren Ade ist für "Toni Erdmann" nominiert.

Der Regierungswechsel in den USA schlägt auch auf die Stimmung bei der bevorstehenen Oscar-Verleihung: Sie ist gekennzeichnet von Protestaktionen für Meinungs- und Pressefreiheit und gegen Ausgrenzung. So beklagen die Regisseure aller fünf nominierten Auslands-Filme ein "Klima des Fanatismus und Nationalismus" in den USA. Auch die deutsche Regisseurin Maren Ade unterzeichnete die Erklärung. Darin heißt es: "Führende Politiker" säten Furcht, indem "sie uns nach Geschlechtern, Hautfarben, Religionen und Sexualitäten trennen".

Die sechs Filmemacher erklärten, der Auslands-Oscar würde Menschen gewidmet, die sich für die Förderung von Eintracht und Verständigung einsetzten - ganz egal, wer den Preis gewinnen werde.

Neben Ade unterzeichneten der iranische Regisseur Asghar Farhadi, der Däne Martin Zandvliet, Hannes Holm aus Schweden und das australische Regisseur-Duo Martin Butler und Bentley Dean. Farhadi, mit "The Salesman" im Rennen um den besten fremdsprachigen Film, hat vorab angekündigt, die Oscar-Gala am Sonntag boykottieren zu wollen. Damit reagierte er auf den von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für sieben überwiegend muslimische Länder, darunter Iran. Das umstrittene Dekret wurde inzwischen gerichtlich blockiert.

Hollywoodstars protestieren gegen Ausgrenzung

In Beverly Hills gingen derweil rund 1500 Menschen für Pressefreiheit und die Rechte von Einwanderern und Minderheiten auf die Straße. Dem Aufruf der Künstleragentur United Talent Agency schlossen sich auch zahlreiche Stars an, darunter Jodie Foster und Michael J. Fox. Die Agentur verzichtet in diesem Jahr auf ihre traditionelle Oscar-Party und will stattdessen das Budget für Flüchtlings- und Bürgerrechtsorganisationen spenden.

Jodie Foster schloss sich der Aktion "United Voices" an.

Farhadi wurde per Video aus Teheran zugeschaltet. Er freue sich über die Solidarität und Unterstützung der Filmgemeinschaft, sagte er. Mit ihren Kameras hätten Filmemacher die Möglichkeit, Klischees zu durchbrechen und menschliche Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.