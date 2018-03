Die österreichische Regierung hat das geplante komplette Rauchverbot in Gaststätten gekippt. Trotzdem könnte das generelle Aus für die Zigarette in Lokalen noch eine Chance haben.

Bis 2015 durften sich in Österreich Gäste in Restaurants und Lokalen nach Herzenslust eine Zigarette anstecken. Doch dann kam das Verbot: Für Raucher hieß es seitdem raus vor die Tür oder in einen abgetrennten Raucherraum. Nur kleine Gaststätten durften das Rauchen ohne Einschränkungen erlauben. Ab Mai sollte sogar komplett Schluss sein mit der Qualmerei in Gastronomiebetrieben - doch die Regierung hat die strengere Version des Verbots nun wieder gekippt.

Keine "Verbotskultur" schaffen

Die Begründung: Die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Bürgers müsse an erster Stelle stehen - so rechtfertigte die rechte FPÖ das Zurückrudern der Regierungskoalition. Es dürfe keine Verbotskultur entstehen. Daher soll es weiterhin den Gastronomen überlassen sein, ob ihre Gäste in abgetrennten Raucherräumen qualmen dürfen oder nicht.

Gleichzeitig führten die Regierungsparteien der konservativen ÖVP und FPÖ an, ihrem Wahlversprechen, den Jugendschutz zu stärken, trotzdem nachzukommen. Denn künftig dürfen auch in Österreich an Jugendliche unter 18 Jahren keine Zigaretten mehr verkauft werden. Auch Autofahrer dürfen sich im Wagen keine Zigarette mehr anstecken, wenn ein Minderjähriger mitfährt.

"Verrat an der Gesundheit"

Scharfe Kritik erntete die Regierung von den Sozialdemokraten. Sie hatten das geplante Rauchverbot vor drei Jahren - damals als Regierungspartner der ÖVP - mit auf den Weg gebracht.

"Heute verraten Sie das Schützenswerteste in diesem Land, nämlich die Gesundheit unserer Kinder", prangerte Pamela Rendi-Wagner, Gesundheitssprecherin der SPÖ, den Kurswechsel der Regierung an und bezeichnete Österreich als "Aschenbecher Europas". Auch Matthias Strolz, Chef der liberalen Neos griff ÖVP und FPÖ scharf an und warf beiden Parteien vor, "parteipolitische Taktik über den Tod von zwei bis drei Passivrauchern in Österreich pro Tag" zu stellen. Das sei "beklemmend, erbärmlich und verantwortungslos".

Die Gesundheitssprecherin der Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner, sieht in Österreich den "Aschenbecher Europas".

Entscheiden letztendlich die Bürger?

Auch bei vielen Österreichern sorgt das Kippen des Verbots für Unmut: Die Wiener Ärztekammer und die Österreichischen Krebshilfe starteten die Initiative "Don't Smoke" ("Rauche nicht"), um ein Volksbegehren über das Rauchverbot durchzusetzen.

Bereits Anfang des Monats hatte die Opposition eine Volksabstimmung gefordert - doch ÖVP und FPÖ blockten ab. Nun räumte jedoch Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ dem Entscheid eine Chance ein: Wenn 900.000 Bürger die Petition für das Volksbegehren unterzeichnet, denn würde er diesem auch zustimmen.

Bislang haben sich mehr als 545.000 Österreicher für die Abstimmung ausgesprochen. Noch knapp zwei Wochen lang - bis zum 4. April - können die Initiatoren Stimmen für das Volksbegehren sammeln.

Über dieses Thema berichtete der Bayrische Rundfunk am 22. März 2018 um 17:00 Uhr in den Nachrichten.