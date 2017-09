Nordkorea und USA Drohungen und Machtdemonstration

Der nordkoreanische Außenminister sieht nach den Drohungen von US-Präsident Trump einen Raketenangriff auf das US-Festland als "unvermeidbar". Die USA schicken als Machtdemonstration erstmals Bomber über die Gewässer vor Nordkorea - der Konflikt gewinnt an Schärfe.

Die USA haben mehrere B-1B-Bomber und Kampfjets an den nördlichsten Punkt der Grenze zwischen Nord- und Südkorea geschickt. Der Einsatz am Samstag in internationalem Luftraum sei der erste in diesem Jahrhundert, bei dem US-Kampfflugzeuge so nahe vor der Küste Nordkoreas geflogen seien, teilte das Pentagon mit. Er zeige, wie ernst US-Präsident Donald Trump das "rücksichtslose Verhalten" Nordkoreas nehme.

Der Einsatz sei eine klare Botschaft, dass der US-Präsident viele militärische Optionen habe, eine Bedrohung abzuwehren, erklärte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Dana White. Nordkoreas Waffenprogramm stelle eine große Gefahr für den Asien-Pazifik-Raum und die gesamte Welt dar. Die B-1B-Bomber waren nach Angaben des Pentagons in Guam gestartet und wurden von Kampfflugzeugen aus Japan begleitet. Die Bomber sind nicht länger Teil der nuklearen Streitkräfte der USA, sie können jedoch eine große Anzahl normaler Bomben abwerfen.

Nordkorea verschärft Drohungen gegen USA

tagesthemen 23:13 Uhr, 23.09.2017, Markus Schmidt, ARD New York







"Ein psychisch gestörter Mensch voll von Größenwahn"

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho hatte zuvor einen Raketenangriff seines Landes auf das US-Festland als unvermeidbar dargestellt. Die Beleidigung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un als "Raketenmann" durch Trump mache "den Besuch unserer Rakete auf dem gesamten US-Festland umso unausweichlicher", sagte Ri am Samstag bei den Vereinten Nationen in New York. Trump sei "ein psychisch gestörter Mensch voll von Größenwahn und Selbstgefälligkeit", der seinen Finger auf dem "Atomknopf" habe, sagte Ri. "Kein anderer als Trump selbst befindet sich auf einer Selbstmordmission."

Sollten unschuldige Amerikaner "wegen dieses Selbstmordanschlags" getötet werden, "wird Trump vollständig dafür verantwortlich gemacht", sagte Ri bei seiner Rede bei dem jährlichen Ministertreffen der UN-Vollversammlung.

Drohungen vor UN

Trump hatte in seiner Rede an die Vollversammlung am Dienstag damit gedroht, Nordkorea im Falle einer Provokation "vollständig zu zerstören". Kim reagierte, indem er ankündigte, Maßnahmen "auf höchster Ebene" gegen die USA zu ergreifen. Ri hatte bereits am Freitag gegenüber Reportern angedeutet, dass Nordkorea eine Wasserstoffbombe testen könnte, um Kims Versprechen zu erfüllen. Am Samstag erwähnte er einen solchen Test aber nicht.

Erdbeben: Atomtest oder nicht?

Zuvor hatte ein Erdbeben in Nordkorea Spekulationen über einen weiteren Atomtest des Landes ausgelöst. Behörden in Österreich, Norwegen und Südkorea gingen von einer natürlichen Ursache des Bebens aus. Chinesische Experten dagegen vermuteten, dass eine Explosion die Erschütterungen ausgelöst habe.

