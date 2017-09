Ein "Geisteskranker voller Größenwahn": Nordkoreas Außenminister hat eine Rede vor den UN für eine Schimpftirade gegen US-Präsident Trump genutzt - und den USA mit einem Angriff gedroht. Die ließen Kampfbomber östlich von Nordkorea fliegen.

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho hat mit einem Raketenangriff auf die USA gedroht. Nach der UN-Rede des US-Präsidenten sei ein Angriff unausweichlich, sagte Ri bei der UN-Vollversammlung in New York: "Der Besuch unserer Raketen im gesamten US-Festland ist unvermeidlich geworden."

Nordkorea werde "erbarmungslose, präventive Schritte" ergreifen, wenn die USA versuchten, das Hauptquartier in Pjöngjang oder das Militär Nordkoreas zu "köpfen". In seiner Ansprache konterte Ri die harte Rhetorik Donald Trumps mit ähnlich scharfen Tönen. Trump sei ein "Geisteskranker voller Größenwahn und Selbstgefälligkeit", sagte Ri.

Trump hatte Kim als "Raketenmann auf einer selbstmörderischen Mission" bezeichnet. Dem US-Präsidenten mangele es an "grundlegendem Allgemeinwissen". Falls unschuldige Amerikaner im Konflikt beider Länder verletzt werden sollten, sei Trump dafür "total verantwortlich".

USA wollen Stärke demonstrieren

Die USA ließen Kampfbomber entlang der Küste Nordkoreas fliegen, um ihre Konfliktbereitschaft zu unterstreichen. US-Präsident Trump richte mit dem Flugmanöver eine direkte Botschaft an die Führung in Pjöngjang, erklärte das Verteidigungsministerium in Washington. "Diese Mission ist eine Demonstration der Entschlossenheit der USA und eine klare Botschaft, dass dem Präsidenten viele militärische Möglichkeiten zur Abwehr jeglicher Bedrohung zur Verfügung stehen", sagte eine Pentagon-Sprecherin.

Erdbeben: Atomtest oder nicht?

Zuvor hatte ein Erdbeben in Nordkorea Spekulationen über einen weiteren Atomtest des Landes ausgelöst. Behörden in Österreich, Norwegen und Südkorea gingen von einer natürlichen Ursache des Bebens aus. Chinesische Experten dagegen vermuteten, dass eine Explosion die Erschütterungen ausgelöst habe.