Nach der erneuten nordkoreanischen Provokation mit einem Raketentest reagiert die Welt mit Empörung und Drohungen: US-Präsident Trump hält sich alle politischen und militärischen Antworten offen. Der UN-Sicherheitsrat kommt heute noch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

US-Präsident Donald Trump hält sich nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest nach eigenen Angaben alle politischen und militärischen Antworten offen. "Alle Optionen liegen auf dem Tisch", erklärte er in Washington. Nordkoreas Botschaft an die Welt sei "sehr klar": Das Land zeige "Verachtung für seine Nachbarn, für alle Mitglieder der Vereinten Nationen und für die Mindeststandards eines international akzeptablen Verhaltens".

Auch die EU, Russland und andere Staaten verurteilten den Test scharf. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagten die "nordkoreanischen Nachbarn" Russlands müssten die UN-Resolutionen vollständig respektieren. Diese Position werde Russland auch in der nächsten Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema vertreten, die aktuell in Planung sei.

Nordkorea feuert Rakete über Japan hinweg

tagesschau 12:00 Uhr, 29.08.2017, Uwe Schwering, ARD Tokio







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-322601~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

EU erwägt weitere Sanktionen

Die Europäische Union erwägt weitere Sanktionen. Die EU werde in enger Abstimmung mit den internationalen Partnern eine "angemessene Reaktion" in Erwägung ziehen, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Dem japanischen Volk sicherte Mogherini angesichts der "unmittelbaren Bedrohung" volle Unterstützung zu. Das Vorgehen Nordkoreas stelle einen offenen Verstoß gegen internationale Verpflichtungen und eine ernste Gefahr für den Weltfrieden dar.

Nordkorea hatte am frühen Morgen eine Rakete abgeschossen, die Japan überflog und östlich des Inselsstaates in den Pazifischen Ozean stürzte. Es war nicht das erste Mal, dass eine Rakete Nordkoreas über Japan hinwegflog. Es sei aber das erste Mal, dass das unangekündigt erfolgt sei, meldete der Sender NHK.

Auf Antrag des japanischen Premiers Shinzo Abe und der USA wurde eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen.

Dringlichkeitssitzung im Weltsicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat wird noch heute auf Antrag Japans und der USA zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Im Sicherheitsrat waren schon mehrfach Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen worden, die das Regime von Machthaber Kim Jong Un aber bislang nicht zu einer Kursänderung gebracht haben.

Japan und die USA wollen nun den Druck auf das Regime in Pjöngjang weiter erhöhen. Darauf verständigte sich der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe nach eigenen Angaben in einem Telefonat mit Trump.

Auch Kritik an USA und Südkorea

Russlands Vize-Außenminister Sergej Riabkow machte aber auch die jüngsten umfangreichen Militärübungen Südkoreas und der USA auf der koreanischen Halbinsel für die Lage verantwortlich. Die Manöver hätten "eine Rolle dabei gespielt, Pjöngjang zu einem neuen Abschuss" einer Rakete zu veranlassen.

Kritische Töne kamen auch aus den wenigen Ländern, die noch engere Kontakte zu Nordkorea unterhalten: Das indonesische Außenministerium teilte mit, man verurteile den Raketentest. Nordkorea müsse sich an seine internationalen Verpflichtungen und die UN-Resolution halten.

Abe und Trump (hier auf einem Großbildschirm, der an einer Straße in Tokio hängt) telefonierten nach dem Test miteinander.

China: "Druck, Sanktionen und Drohen" helfen nicht

China sieht einen "kritischen Punkt" in dem Konflikt auf der koreanischen Halbinsel erreicht. Eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums rief alle Parteien dazu auf, nichts zu unternehmen, was die Spannungen in der Region weiter verschärfe. "Druck, Sanktionen und Drohen" hätten nicht geholfen, die Probleme zu lösen. Nur mit einer Rückkehr an den Verhandlungstisch könne die Situation entspannt werden.

Nordkorea macht die USA verantwortlich

Nordkorea sieht die alleine Verantwortung für die Zuspitzung der Lage bei den USA. Der UN-Botschafter des abgeschotteten Landes, Han Tae Song, warf der Regierung in Washington vor, die koreanische Halbinsel auf eine "extrem starke Explosion" zuzutreiben. Daher habe sein Land "jedes Recht, mit harten Gegenmaßnahmen sein Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch nehmen", sagte er auf einer Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf.

"Die USA sollten komplett die Verantwortung für die katastrophalen Konsequenzen tragen, die daraus folgen." Han sprach den neuen Raketentest nicht direkt an, verwies jedoch auf ein gemeinsames Militärmanöver der USA und Südkoreas.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. August 2017 um 12:00 Uhr.